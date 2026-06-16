Mbappé, capitán en la tormenta y goleador récord de Francia

Durante gran parte del partido diluido, Kylian Mbappé ejerció luego de capitán de Francia llevando el barco a buen puerto mediante un doblete para ganar 3-1 a Senegal en el debut en el Mundial 2026 y convertirse en el máximo goleador de la historia de su selección.

Fueron los tantos 57 y 58 del actual astro del Real Madrid con la camiseta de Francia y con ello igualó primero y superó después a Olivier Giroud, que logró 57 y baja ahora al segundo lugar de un podio histórico que completa Thierry Henry, con 51.

Pero más allá de este logro a añadir a su larguísima hoja de méritos, Mbappé (27 años, 99 partidos como internacional) fue el líder que Francia necesitaba, en el momento que más falta le hacía.

Su gol en el 67, para abrir el marcador, fue una auténtica liberación para una Francia que hasta ahí había estado jugando con fuego.

Su segundo tanto de la noche fue en el tiempo de descuento, desde 25 metros, para cerrar la velada con un tiro imparable para el 3-1 en el 90+6, acabando a lo grande su partido de debut en este Mundial 2026.

El doblete sirve además para acallar a los críticos después de su falta de efectividad en los últimos partidos de preparación.

"No hay ninguna cuenta pendiente", aseguró Mbappé después del partido a la televisión M6 de su país.

"Si jugara solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años", sonreía, saboreando el momento.

Mbappé repetía en los últimos días que estaba tranquilo y que no había perdido su pólvora habitual: su primera parte este martes no invitaba al optimismo pero en la segunda demostró que no mentía.

- De nada a todo -

Antes del descanso, el ataque de Francia estaba desaparecido en el estadio de East Rutherford y Mbappé no tiró a puerta. Tampoco sus socios ofensivos, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué parecían inspirados.

No solo no lograba rematar a portería, sino que Mbappé perdía balones y gesticulaba frustrado. Una pérdida de balón en el minuto 25 pudo terminar a continuación consecuencias fatales, provocando un contragolpe rápido de los Leones de la Teranga, pero Nicolas Jackson envió al palo de Mike Maignan.

El reposicionamiento en el inicio de la segunda parte de Olise hacia el centro en lugar de Dembélé, desplazado a la derecha, cambió todo.

Servido por Olise, Mbappé pudo por fin probar los reflejos del arquero senegalés, Edouard Mendy.

Una caída del propio Mbappé en el área, desequilibrado por Sadio Mané, trajo unos minutos de suspense por un posible penal, pero el árbitro australiano Alireza Faghani, que fue a revisar las imágenes en vídeo, decidió finalmente no conceder pena máxima.

Fue antes de que, pasada la hora de partido, Mbappé consiguiera la recompensa que buscaba con ese doblete y la victoria, para presentar su candidatura a ser la estrella del Mundial 2026.

- Klose en el horizonte -

Giroud, que se retiró de la selección de Francia después de la Eurocopa 2024, consiguió sus 57 goles en 137 partidos como internacional, distribuidos en 12 años.

Mbappé ha necesitado 38 partidos menos para sumar 58 y establecer un nuevo récord, que parecía tener destinado desde su primera selección con la absoluta de su país, el 25 de marzo de 2017.

Su primer gol con Francia fue cinco meses más tarde, el 31 de agosto en la victoria 4-0 sobre Países Bajos en la fase de clasificación al Mundial 2018, un torneo donde Mbappé levantó el trofeo con sus compañeros.

En su carrera, el atacante de Bondy se ha ido acostumbrando a los récords y en su día se convirtió en el máximo anotador de la historia del Paris Saint-Germain (256 dianas), un club que abandonó en 2024 para fichar por el Real Madrid.

En el Mundial 2026, Mbappé no solo piensa en clave nacional, sino que tiene en el punto de mira un récord mucho más ambicioso: suma ahora 14 tantos en el torneo supremo del fútbol y está a solo dos de alcanzar al alemán Miroslav Klose, que acumuló 16.

"Esto solo es el primer partido de la fase de grupos. Tenemos que mantener la cabeza fría", pidió, eso sí, consciente de que el Mundial acaba de arrancar.