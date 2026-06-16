"Mbappé es un jugador fuera de lo común", celebra Deschamps

Kylian Mbappé "es un jugador fuera de lo común", celebró el seleccionador francés Didier Deschamps tras el doblete del capitán, que le permitió batir el récord de Olivier Giroud con 58 goles con la camiseta bleu en la victoria 3-1 ante Senegal este martes en el Mundial 2026.

"Todavía habrá quienes le critiquen, pero es un jugador fuera de lo común. No le ha salido todo, pero en una sola acción tiene la capacidad de hacer ganar a su equipo. Como capitán, hace mucho por el grupo, incluso si se puede pensar que es egoísta", afirmó Deschamps en rueda de prensa en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

"Estoy muy contento por él. No había marcado en los partidos de preparación, pero batir el récord en un Mundial tiene más repercusión", agregó.

"Está bien ganar este primer partido ante una muy buena selección de Senegal. Tuvimos dificultades. Era un debut en el Mundial contra un equipo muy bien replegado y con capacidad para salir rápido", sostuvo.

"En la segunda parte estuvimos mucho mejor con el cambio de posición de Michael Olise hacia el corazón del juego, lo que aportó más conexión. Gracias a sus recepciones y pase, encontramos a los delanteros. Cuanto más toca el balón, mejor. Eso generó más peligro y eficacia con Kylian", explicó.

"Estoy muy satisfecho de ganar este primer partido porque, con la configuración del grupo, era muy importante", concluyó Deschamps tras el estreno de Francia en el Grupo I del Mundial.