Mbappé iguala a Messi como máximo anotador de la historia del Mundial con 21 goles

El delantero francés Kylian Mbappé igualó este sábado al argentino Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 21 goles, tras anotar ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto en Miami.

La estrella francesa, que marcó el descuento 4-1 de los Bleus ante los ingleses, lidera la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con nueve goles, por delante de los ocho de Messi.

Al inicio de la segunda parte, Mbappé batió al portero inglés, Dean Henderson, con un disparo raso con la zurda tras recibir un gran pase en profundidad de Michael Olise.