Mbappé, la transformación del capitán

A menudo criticado por su supuesto individualismo, el capitán Kylian Mbappé se ha transformado en el gran líder de la selección francesa durante el Mundial 2026, decidido a conducir a los Bleus hacia una tercera estrella.

Altruista, aglutinador y auténtico patrón del grupo, es un nuevo Kylian Mbappé el que se revela durante esta Copa del Mundo, lejos de la etiqueta de solista que siempre se le había pegado a la piel.

El delantero del Real Madrid sabe mejor que nadie la importancia de una competición que contribuyó enormemente a construir su leyenda desde sus primeros pasos en Rusia 2018, con 19 años.

Por ello, ha puesto toda la carne en el asador para brillar en Norteamérica 2026 y borrar una temporada con su club totalmente fallida en el plano colectivo.

Más allá de sus goles, siete hasta la fecha, de los récords batidos (63 goles en 103 internacionalidades) o aún por alcanzar, Mbappé ha comprendido que debía arrastrar a toda la selección francesa en su estela y que la búsqueda de una tercera estrella pasaría sin ninguna duda por un cambio en su enfoque del papel de capitán.

"Soy consciente de lo que me juego, de dónde estoy y de lo que tengo que hacer", lanzó tras su doblete contra Suecia en los dieciseisavos de final (3-0).

Sobre el césped, esta transformación se manifiesta en un juego más colectivo, como atestiguan sus dos magníficas asistencias para Ousmane Dembélé ante Noruega en la primera fase (4-1) o sus repliegues defensivos para ayudar a los suyos en los momentos calientes, él que tantas veces ha sido criticado por su total desinterés por las tareas ingratas.

- Dispuesto a estar en primera línea -

Más allá del aspecto deportivo, están también esos signos que no engañan.

Con 27 años, Mbappé se coloca ahora en primera línea para proteger a sus compañeros.

Frente a las provocaciones y el juego duro de Paraguay en los octavos de final (1-0), no se escondió y nunca perdió la compostura.

El 10 no se quebró, respondiendo con desdén y sonrisa, o a veces de forma más contundente, no dudó en burlarse ostensiblemente de los paraguayos al pitazo final, ignorando la mano tendida del portero Orlando Gill antes de ir a saludar a los aficionados franceses seguido por sus compañeros, como un auténtico líder.

En el momento de su nombramiento como capitán por Didier Deschamps, en marzo de 2023 tras la retirada internacional de Hugo Lloris, surgieron sin embargo interrogantes sobre la pertinencia de esa elección, pues Antoine Griezmann parecía entonces el más legítimo.

- Transformación radical -

En su primera fase final con el brazalete, en la Euro 2024, Mbappé no pareció dispuesto ni capaz de ser un líder de hombres.

Hoy, la transformación es tan radical que incluso se le retrata en las redes sociales con los rasgos de un general, rebautizado Mobutu, el autócrata que dirigió Zaire, la actual RD Congo, entre 1965 y 1997.

El sábado en Filadelfia ante Paraguay, incluso se vieron en la grada camisetas que parodiaban a Mbappé con uniforme militar.

"No ha cambiado, ustedes lo hacen pasar por un dictador. Pero está tan alejado de cierta imagen. Cuando habla, lo hace en nombre del grupo, me transmite las peticiones de los jugadores que no siempre son las suyas. Para ser un capitán tranquilo, no hay que tener problemas personales, y ése es el caso de Kylian", lo defendió Deschamps tras la victoria contra la Albirroja.

Cada uno de sus actos y gestos se interpreta ahora desde esa perspectiva, como cuando, molesto al ver que sólo se había secado la mitad del campo francés tras el aguacero que interrumpió durante dos horas el partido contra Irak (3-0), el 22 de junio en Filadelfia, ordenó a unos técnicos que secaran también la zona de ataque francesa.

Su relación con Deschamps siempre ha sido única, pero también ha adquirido otra dimensión durante este Mundial, la última campaña del seleccionador al frente de los Bleus.

Fue a Deschamps, recién golpeado por la muerte de su madre, hacia quien Mbappé se dirigió en primer lugar para fundirse en un abrazo tras abrir el marcador contra los suecos.

El técnico se postró después ante él cuando fue sustituido, un gesto rarísimo por su parte en 14 años de mandato y un homenaje a un jugador "fuera de serie", con una posición tan singular en la selección francesa.