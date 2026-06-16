Mbappé niega "cuenta pendiente" con sus críticos tras doblete en triunfo de Francia

Kylian Mbappé negó el martes haber saldado "una cuenta pendiente" con sus críticos, tras anotar dos goles en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el debut de los Bleus en el Mundial de Norteamérica 2026

"No hay ninguna cuenta pendiente", declaró el capitán francés, de 27 años

En cuanto a las críticas, "si empezara a jugar solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años", comentó con ironía en una entrevista con el canal de televisión francés M6

Mbappé llegó a 58 goles con la selección gala para sobrepasar los 57 de Olivier Giroud como máximo anotador histórico del equipo

Y suma 14 en la Copa del Mundo, dejando atrás los 13 de Just Fontaine como mayor artillero de Francia en el torneo. Queda a dos del récord absoluto del alemán Miroslav Klose, 16

"No creo que estemos todavía a pleno rendimiento, pero es importante empezar bien", dijo Mbappé sobre el partido

"Hemos visto que empezar ganando es complicado", añadió el astro del Real Madrid, al aludir a tropiezos de favoritos como España o Brasil en sus primeros partidos del torneo

"Es solo el primer partido de la fase de grupos. Debemos mantener la calma y la serenidad", remató

Consultado sobre el récord de goles de Mbappé con Francia, el defensa William Saliba dijo esperar "que siga marcando tantos como sea posible"

"No hay nada mejor que empezar el torneo así", dijo el jugador del Arsenal a la cadena BEIN

"No estuvimos bien en la primera parte, pero logramos mantener la portería a cero" y después del descanso "volvimos con mejores intenciones", siguió