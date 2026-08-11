Se viene un desfile planetario con lluvia de meteoros en la semana del eclipse solar que será parcial en EE.UU.

Entre la madrugada del martes 11 y la del jueves 13 de agosto coincidirán cuatro fenómenos astronómicos visibles desde distintos sectores de Estados Unidos. Un desfile planetario, la Luna nueva, un eclipse solar parcial y el máximo de las Perseidas marcarán una semana excepcional para observar el cielo.

Desfile planetario de agosto 2026: cuándo ver los seis planetas desde EE.UU.

El desfile comenzará antes del amanecer del martes 11 de agosto y permanecerá en el cielo durante varias madrugadas, según informó FOX Weather. La formación estará compuesta por Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.

La NASA recomienda mirar hacia el noreste y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 30 minutos NASA

La guía mensual de The Planetary Society indica que cuatro podrán reconocerse fácilmente a simple vista: Mercurio por su brillo, Júpiter por su gran luminosidad, Marte por su tono rojizo y Saturno por su color amarillento. Urano probablemente exigirá binoculares, mientras que para localizar Neptuno hará falta un telescopio.

La observación coincidirá con la Luna nueva, que se producirá el miércoles 12 de agosto a las 13.37 hs (hora del este de Estados Unidos). La ausencia de resplandor lunar facilitará tanto la identificación de los seis cuerpos como el seguimiento de las Perseidas.

Esta fase también favorecerá el máximo de la lluvia de meteoros, previsto entre la noche del miércoles 12 y la madrugada del jueves 13 de agosto. Los trazos luminosos resaltarán sobre un fondo más oscuro, en una de las jornadas con mejores condiciones de visibilidad del mes.

Eclipse solar del 12 de agosto: dónde y a qué hora será visible en EE.UU.

El eclipse solar ocurrirá el miércoles 12 de agosto. Será total en el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España. Un pequeño sector de Portugal también quedará dentro de la franja de totalidad, de acuerdo con FOX Weather. En Estados Unidos, el fenómeno podría apreciarse de manera parcial desde Alaska hasta Carolina del Norte.

Los horarios dependerán de cada ubicación. La NASA publicó un mapa con el recorrido previsto y los momentos en los que podrá observarse desde distintas partes del mundo.

La agencia recomendó utilizar anteojos para eclipses, visores solares de mano u otros filtros seguros que bloqueen la mayor parte de la luz.

En Estados Unidos, donde el eclipse será parcial, será necesario utilizar protección ocular durante toda la observación. En la franja de totalidad, los filtros solo pueden retirarse durante los breves instantes en que el Sol quede completamente cubierto.

El eclipse solar será total en algunas zonas de Europa y el Ártico, pero desde Estados Unidos solo podrá apreciarse de manera parcial

Perseidas 2026: cuándo será el pico de la lluvia de meteoros y cuántos podrán verse

La lluvia de meteoros llegará a su punto máximo entre la noche del miércoles 12 y la madrugada del jueves 13 de agosto. Las Perseidas se originan en los restos dejados por el cometa Swift-Tuttle y pueden producir hasta 100 meteoros por hora.

The Planetary Society calcula que desde un lugar con muy poca contaminación lumínica suelen observarse entre 50 y 75 meteoros por hora durante el pico. La actividad podría resultar más intensa hacia el final de la noche y mantenerse elevada durante varios días antes y después del máximo.

La NASA aconsejó orientar la mirada hacia el noreste una vez que haya oscurecido y esperar hasta que la constelación de Perseo supere el horizonte. Aunque los meteoros parecen proceder de esa zona, pueden atravesar cualquier sector del firmamento.

Un sitio oscuro ofrecerá mejores condiciones para observarlos. Los ojos necesitan alrededor de 30 minutos para adaptarse a la falta de luz.

Eclipse lunar y conjunciones: los fenómenos astronómicos que quedan en agosto de 2026

Júpiter y Mercurio quedarán separados por medio grado el 15 de agosto, una distancia aparente equivalente al diámetro de la Luna. Ambos se encontrarán muy bajos sobre el horizonte oriental, dentro del resplandor previo al amanecer, lo que dificultará su identificación.

Para mirar el eclipse será indispensable utilizar anteojos especiales, visores solares o filtros seguros NASA

Esa misma noche, la Luna creciente aparecerá cerca de Venus sobre el oeste. El 28 de agosto habrá Luna llena y ocurrirá un eclipse lunar parcial.

Durante ese eclipse, el 96% de la Luna ingresará en la sombra umbral de la Tierra. El fenómeno será visible desde América del Norte y América del Sur, mientras que algunas de sus fases podrán apreciarse desde África, Europa y Medio Oriente.