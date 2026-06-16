Mbappé revela sus intenciones al guiar el debut victorioso de Francia

Bajo el sol neojerseíta y ante más de 80.000 espectadores, Kylian Mbappé reveló este martes su carta de intenciones en Norteamérica: guiar a Francia hacia el tercer título mundial y superar a Miroslav Klose como goleador máximo de las Copas del Mundo

El astro del Real Madrid anotó dos goles en la victoria 3-1 sobre el Senegal de Sadio Mané, unas anotaciones que además le permitieron superar a Olivier Giroud como artillero histórico de los Bleus con 58 dianas.

Pero, sobre todo, le permitieron llegar a 14 tantos y situarse a dos de igualar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de las Copas del Mundo.

Con un récord marcado y otro al alcance de la mano, Mbappé puso un cierre feliz a una jornada en el MetLife Stadium, en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, que por momentos pareció enredada para una de las selecciones favoritas a la corona.

Bradley Barcola (82') anotó el gol restante de los bicampeones mundiales en su estreno en el Grupo I, en el que los Leones de la Teranga descontaron a través de Ibrahim Mbaye (90+5').

- El Mundial le sienta bien -

Los de Didier Deschamps, elegante con un traje oscuro bajo el sol endiablado de East Rutherford, monopolizaron el uso del balón sobre el césped del recinto que recibirá la final del 19 de julio.

Pero hasta que el capitán galo activó su modo matador, en el ambiente revoló la idea de que Francia podría ser la víctima de una nueva sorpresa en el arranque del Mundial.

La víspera otra candidata al título, la España de Lamine Yamal, concedió un empate sin goles contra la debutante Cabo Verde, en el resultado más sorprendente hasta el momento.

Senegal también pudo arruinar las apuestas, pero desaprovechó las gentilezas francesas debido a errores en la entrega o por gracia de aliados inesperados.

El poste izquierdo de Mike Maignan, por ejemplo, evitó que el portero francés marcara en propia puerta tras un zurdazo de Nicolas Jackson (25'), cuyo rebote impactó el cuerpo del arquero, en la culminación de un contragolpe surgido de una pérdida de balón de Mbappé.

Ismaila Sarr (45+1') también pudo prender las alarmas de uno de los grandes favoritos al título, pero el atacante definió mal, con la portería a merced, tras un pase de la muerte de Mané.

La tarde calurosa cerca de la Gran Manzana, sin embargo, estaba destinada a un hombre que forjó su fama en la cita máxima del fútbol, primero como campeón en 2018 y luego con un triplete en la final perdida ante la Argentina de Lionel Messi en 2022.

- Espantar fantasmas -

Tras una temporada sin títulos en el Real Madrid, la estrella merengue, de 27 años, espantó el fantasma que siempre reaparece cuando los Leones de la Teranga se cruzan en el camino de los franceses.

A los galos les ha costado, quizás hasta este martes, cerrar la herida abierta hace 24 años, en Corea del Sur y Japón 2002, cuando Senegal los venció 1-0 y pegó el primer ladrillo de la humillante eliminación del entonces campeón defensor en primera ronda.

Mbappé primero lo hizo al definir cruzado tras un pase de Michael Olise, quien en la segunda parte tuvo una actuación a la altura de su temporada brillante con el Bayern Munich.

Luego, cuando el telón estaba a punto de caer, desenfundó un derechazo desde unos 25 metros para marcar uno de los goles más bonitos en el prólogo del torneo.

El revulsivo Barcola, en tanto, firmó el 2-0 con una bella vaselina sobre Mendy tras un pase a profundidad de Adrien Rabiot. La distancia se acortó después con un fusilazo de Mbaye que eludió a Maignan.

Después de superar a un rival que tuvo chances de herirlo, los Bleus se prepararán para chocar contra Irak el lunes en Filadelfia. El mismo día, Senegal tendrá un duelo clave con la Noruega de Erling Haaland en East Rutherford.