McGregor asegura que estaba sano antes de lesionarse y promete volver al octágono

El luchador irlandés de UFC Conor McGregor aseguró este domingo que no tenía ninguna molestia física antes de lesionarse la rodilla derecha la noche del sábado en su regreso a la competición, donde perdió por nocaut técnico ante el estadounidense Max Holloway tras 69 segundos de combate en Las Vegas.

La estrella europea, que volvía a competir en artes marciales mixtas después de cinco años de inactividad, se lesionó al apoyar la pierna derecha para ejecutar una patada circular al inicio del combate, cayó tres veces a la lona y obligó al árbitro Mike Beltran a detener la pelea estelar del UFC 329.

"Estaba tan afilado y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha sucedido", escribió McGregor el domingo en la red social X. "Decir que no estaba concentrado al entrar a la pelea es una tontería. Estaba tranquilo, preparado y seguro de mí mismo. Estoy conmocionado por lo ocurrido".

El excampeón de dos divisiones, de 37 años, insistió en que la lesión surgió de forma inesperada.

"No tenía ninguna lesión antes de la pelea", publicó McGregor. "Estuve lanzando patadas, apoyando el peso y saltando durante todo el campamento de entrenamiento, así como entre bastidores antes de la pelea. Esto surgió de la nada".

McGregor describió el alcance de la lesión con una comparación mecánica: "la junta de culata de mi motor se ha reventado. Está destrozada", una referencia que fue interpretada como una posible rotura de ligamentos de la rodilla.

"Estoy en un momento terriblemente oscuro. Solo puedo describirlo como un infierno", agregó.

Pese al revés, el irlandés prometió regresar al octágono.

"Superaré esto", escribió. "Nada me detendrá. Volveré".

Holloway, quien bromeó diciendo que había dejado a McGregor "con las rodillas débiles", expresó su deseo de volver a pelear contra él siempre que sea posible. Holloway había perdido con el irlandés en su primer enfrentamiento, en 2013.

"Gracias, Conor, por la pelea. Hizo falta mucho valor para salir a pelear después de estos últimos años", publicó Holloway en X. "Mis oraciones para una pronta recuperación".