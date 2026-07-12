El truco para aprovechar el ventilador en los días de calor en EE.UU.

Durante la ola de calor como la que se experimenta en varias ciudades de Estados Unidos, quienes no tienen aire acondicionado recurren al ventilador. Pero tal vez no sepan que existe un truco para aprovecharlo de la mejor manera.

Dónde colocar un ventilador para aprovecharlo al máximo ante la ola de calor en EE.UU.

La razón por la cual utilizar un ventilador puede no ser un método efectivo para refrescarse en un día caluroso es que el dispositivo no está diseñado para enfriar una habitación, sino que mueve el aire alrededor.

La razón por la que los ventiladores no enfrían una habitación.

De acuerdo con lo que Becci Taylor, especialista en física de la construcción de la empresa de ingeniería Arup, compartió con BBC, lo mejor para mantener el aire de una casa lo más fresco posible es dejar las ventanas cerradas durante el día, cuando es probable que las temperaturas exteriores sean más altas.

En esos casos, el ventilador debe colocarse en la zona más fría del lugar y usarse para dirigir el aire al resto del espacio. El truco solo funciona si se tiene un aparato lo suficientemente grande y potente, mientras que en el caso de un equipo pequeño, se recomienda simplemente estar cerca de él.

La especialista explica que orientar el ventilador hacia una ventana para intentar expulsar el aire caliente no es la mejor opción, ya que no se obtendrán los beneficios de frescura que se esperan.

Por la noche, cuando es probable que el aire exterior sea más frío, la recomendación es abrir una ventana y dirigir el ventilador hacia el resto de la habitación para permitir que entre el aire fresco.

Percepción térmica

Una vez que se conoce dónde colocar el ventilador según el momento del día, otra pregunta común es hacia dónde dirigirlo para generar una verdadera sensación de frescura. El profesor Mike Tipton, de la Universidad de Portsmouth, recomendó en diálogo con BBC que la brisa apunte al cuerpo.

Los ventiladores deben dirigirse hacia el cuerpo y no la cara Freepik

Según dijo el especialista en fisiología humana, dirigir el aire del ventilador a la cara puede generar una percepción de confort térmico. Sin embargo, en realidad no hay un refresco.

Lo mejor es que el aire apunte al cuerpo para mejorar la eficiencia de la sudoración, la manera en que el cuerpo intenta enfriarse de manera natural. El especialista añadió que colocar un recipiente con hielo frente a un ventilador ayuda debido a que el aire favorece la evaporación del agua y extrae el calor del ambiente.

Para este truco en particular, recomendó aplicarlo con modelos pequeños ya que, en caso de ventiladores muy grandes, la técnica solo aumentará la humedad en la habitación.

Cuándo hay que evitar el uso de ventilador

Dado que los ventiladores no están diseñados para enfriar, sino para mover el aire, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advierten que estos aparatos únicamente son útiles si la temperatura en el interior de una casa es inferior a los 90 °F, es decir, 32 °C.

Un ventilador no es efectivo si el aire en la casa está muy caliente Imagen generada con Inteligencia Artificial

Si la temperatura ambiente supera esa cifra, un ventilador no solo no ayudará a refrescar, sino que podría ocasionar que el aire caliente recircule en la habitación con el riesgo de que aumente la temperatura corporal y se genere un golpe de calor.

Los CDC advirtieron que una persona debe buscar atención médica de inmediato o llamar al 911 si presenta los siguientes síntomas: