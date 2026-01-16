McIntosh y Marchand se lucen en pruebas combinadas de natación en Texas

Las estrellas olímpicas Summer McIntosh y Léon Marchand se impusieron con autoridad este jueves en los 200 metros estilos individuales durante la segunda jornada de la reunión Pro Swim Series en la ciudad estadounidense de Austin (Texas).

La canadiense McIntosh, triple campeona en los Juegos Olímpicos de París de 2024, abrió el programa del jueves con un rotundo triunfo en los 200 m estilos femeninos con un tiempo de 2 minutos y 08.48 segundos.

McIntosh, 19 años, no se acercó a su récord mundial (2:05.70) pero fue 5.25s más rápida que la francesa Cyrielle Duhamel, que terminó segunda.

El también francés Marchand, gran triunfador de París 2024 con cuatro oros, se impuso con solvencia en los 200 m estilos masculinos con 1:57.65, liderando de principio a fin una prueba en la que fue segundo el estadounidense Carson Foster (1:58.96).

Las dos figuras se sumergieron de nuevo en la piscina de Austin en otras pruebas que concluyeron en segundo lugar. Marchand se quedó con la plata de los 200 m espalda con un tiempo de 1:57.90, mejorado por su compatriota Yohann Ndoye Brouard (1:56.68).

McIntosh nadó los 100 m mariposa que dominó la estadounidense Regan Smith, con 56.18s.

De su lado, la estadounidense Katie Ledecky, nueve veces campeona olímpica, demostró de nuevo que sigue en plena forma a sus 28 años venciendo en los 400 m libre con un tiempo de 4:00.54.