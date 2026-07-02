"Me faltó un gol o una asistencia", reconoce Lamine Yamal

Elegido mejor jugador del partido (MVP) ganado por España ante Austria (3-0) en dieciseisavos de final del Mundial, Lamine Yamal compartió su alegría por el pase a octavos del equipo pero admitió que le hubiera gustado haber marcado.

"Me faltó un golito o una asistencia. Pero mientras ganemos y pasemos de ronda, eso es lo importante", dijo a los periodistas en la zona mixta del estadio de Los Ángeles.

Preguntado por su gesto serio, no muy acorde con una gran victoria en un Mundial, Yamal insistía en que sí estaba feliz aunque no lo exteriorizara.

"Sí que estoy feliz. El partido ha acabado y hay que pensar en el siguiente", se defendía ante las preguntas sobre si realmente estaba decepcionado por algo.

"Estoy muy agradecido por el cariño en todos los estadios, eso me ayuda a salir más motivado", dijo.

Yamal, de casi 19 años, insistió en que su sueño es ser campeón del mundo el 19 de julio.

"No hay nada mejor que un Mundial. Cuando un niño sueña con el fútbol, lo que sueña es con jugar un Mundial. Quiero pasar rondas y quiero ganar el Mundial con España", sentenció.

"No tenemos miedo a ninguna selección porque somos España y tenemos que demostrarlo en el campo", aseveró.

El único momento en el que Yamal se dejó llevar por una gran sonrisa fue cuando los periodistas le pusieron un vídeo en el que se veía a su hermano pequeño, de casi cuatro años, festejando la victoria.

"Me emociona ver feliz a mi hermano, a mi madre, a mis amigos... Mi hermano es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él", afirmó.

Otro de los protagonistas del partido fue el arquero Unai Simón, que mantuvo la portería española imbatida por cuarto partido en otros tantos jugados en este Mundial.

"Hoy hemos rozado la perfección desde el minuto 20 hasta el final del partido y tenemos que seguir manteniendo ese nivel para seguir pasando fases", declaró.

Sobre el adversario de octavos, que se decidía a continuación con el pulso entre Portugal y Croacia, el guardameta del Athletic no quiso decantarse por ninguno de los dos.

"Tanto Portugal como Croacia, siempre que hemos jugado contra ellos, nos han puesto las cosas dificilísimas, en juego, en presión y en balón parado. Los dos tienen un balón parado espectacular en sus lanzadores, no me gusta ninguna de las dos selecciones", reconoció.