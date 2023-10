escuchar

La cultura pop tiene mucho qué celebrar este 3 de octubre en el Mean Girls Day. Con un gran número de seguidores, esta fecha se volvió especial debido a la película Mean Girls, que se estrenó en 2004 con las actuaciones de Lindsay Lohan en el papel de Cady Heron y Rachel McAdams, con el personaje antagónico de Regina George.

Mean Girls o Chicas pesadas es una película de comedia para adolescentes que se estrenó en 2004, escrita por Tina Fey y protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. El guion es una adaptación del libro de Rosalind Wiseman, titulado Queen Bees and Wannabes (Abejas reinas y aspirantes), que describe las diferencias sociales en una escuela preparatoria. Se sabe que la misma Fey se inspiró en su propia experiencia en Upper Darby High School. El estreno de este film superó los 130 millones de dólares en su primer día de exhibición.

¿Qué tiene de especial el 3 de octubre?

La razón por la que la comunidad de fanáticos tomó este día como parte de la película se debe a una conversación de clase entre el personaje Aaron Samuels (interpretado por Jonathan Bennett y quien era exnovio de Regina George) y Cady Heron, que se desarrolló durante una clase de matemáticas. Debido a que él también era el interés romántico del personaje de Lohan, la fecha cobró relevancia. En un pensamiento interno, Cady dice: “El 3 de octubre, me preguntó qué día era”.

Cómo celebrar el 3 de octubre, el ‘Mean Girls Day’

A 19 años del estreno de Mean Girls, sus fans no pierden la oportunidad de recordar, cada 3 de octubre, el día que nació el amor entre Cady y Aaron. Aunque no es ningún feriado, sí es especial para un gran número de personas que, sin falta, se unen a la ola de memes en redes sociales. Incluso los mismos actores se han integrado a esta tendencia al publicar partes de esta producción de Lorne Michaels.

Ideas para no dejar pasar el día de las Mean Girls y sumarse como todo un fan a la ola de seguidores de la película:

Vestirse de rosa, sea o no miércoles

Hacer algo divertido con los amigos, como ir a un restaurante.

Disfrutar de un buen plato de papas fritas o de algún alimento con carbohidratos.

Recordar las citas más importantes de Mean Girl s, dichas por Regina George, como: “Pero... es que eres realmente bonita. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que eres bonita?”, “Sube, perdedora. Vamos de compras”; “Esa es la falda más fea que he visto en mi vida”.

Grabar un clip navideño con el tema Jingle Bell Rock

Volver a ver la película con ricos alimentos.

Usar una corona de princesa (puede ser de plástico).

Debido a que Cady era una experta en matemáticas, se pueden buscar problemas de cálculo y resolverlos.

Alquilar un auto deportivo sin toldo para dar una vuelta por la ciudad.

Escuchar la banda sonora de Mean Girls.

Pasar la tarde en un centro comercial.