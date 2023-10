escuchar

El pintor sueco Jwan Yosef, conocido mundialmente por su arte y su ahora extinto matrimonio con el cantante Ricky Martin, fue invitado a posar para la revista Butt, donde modeló más atrevido que nunca con unos minishorts de jean y el torso desnudo. El artista se convirtió en un hombre libre tras pasar seis años al lado del intérprete de “Living’ la vida loca”, cuando anunciaron públicamente su divorcio el pasado 6 de julio.

Cerca de la censura, Yosef protagonizó una sexy sesión de fotos, las primeras que realiza tras su sonada separación. La edición 33 de Butt, revista trimestral dirigida al mercado gay fundada en 2001 en los Países Bajos por Gert Jonkers y Jop van Bennekom, abordó la vida del ex de Ricky Martin como padre y pintor.

Jwan Yosef, ex de Ricky Martin, posó atrevido para una revista de los Países Bajos @jwanyosef / Instagram

El nacionalizado sueco no puso ninguna descripción en las cinco atrevidas fotos que publicó en su perfil de Instagram, donde tiene una comunidad de 708 mil seguidores, pero no hizo falta. En una foto se le ve semiacostado en el piso con la mirada fija en la lente de la cámara y la ropa desabrochada. En otra toma, más sugerente, no se le ve la cara, pero las manos, que protagonizan la imagen, aparentan desabrochar el short de jean deshilachado, mientras él está de pie y luce sus piernas.

Jwan Yosef lució sus piernas en una sesión de fotos @jwanyosef / Instagram

Decenas de palabras halagadoras llegaron a los comentarios de las fotos, pero fue un ‘me gusta’ de Ricky Martin el que más llamó la atención, el cual fue para el video de la campaña de la revista. Con este acto se confirma que el divorcio ocurrió en los mejores términos, incluso con la convivencia de sus hijos en común y la pensión que el pintor recibirá de su exmarido. El cantante y el artista plástico se convirtieron en padres de Lucía, nacida en 2018, y Renn, quien llegó a este mundo en 2019. Martin ya tenía a los gemelos Matteo y Valentino cuando unieron su vida.

Ricky Martin le dejó un "me gusta" a su exesposo @jwanyosef

“Jwan, muy buena tu entrevista, nos ayudó a conocerte un poco más. No solo del artista, también del papá y por supuesto de tu hermoso físico. Un abrazo desde Chile”, le escribió una seguidora. No necesitas a Ricky”; “Arte y sensualidad”; “Ricky, date cuenta”, fueron algunas de las reacciones del álbum de sensuales fotos. Jwan Yosef, de 39 años, vive y trabaja en Londres. Es hijo de padre kurdo musulmán y madre armenia cristiana ortodoxa.

¿Qué pasó tras el divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef?

“Jwan y yo siempre seremos familia, tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora, nosotros hemos estado planificando nuestra situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico”, señaló Martin en exclusiva a Telemundo. A su vez, aseguró que en el futuro sí se ve enamorado de otra pareja. Además, dejó entrever cómo sus cuatro hijos tomaron la noticia.

“Primero que nada, mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo… nosotros resolvíamos las indiferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación, entonces cuando les dijimos fue como: ‘bueno, papá ¿tú estás bien?, ¿tú estás feliz? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”, aseguró Ricky: “Yo le dije a Jwan, nosotros deberíamos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar… nosotros tenemos ya esto cuadrado”.

Jwan Yosef modeló para una revista de los Países Bajos con una sexy sesión de fotos @jwanyosef / Instagram