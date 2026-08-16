Medvédev avanza a tercera ronda de Cincinnati y Ruud abandona

El ruso Daniil Medvédev, séptimo del mundo, se clasificó este domingo para la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer por 6-4 y 7-5 al argentino Marco Trungelliti (91º).

Campeón en Cincinnati en 2019, el ex número uno mundial no se había clasificado para esa instancia en este torneo de pista dura desde 2023.

Tras perder su servicio en el segundo set, Medvédev logró salvar dos bolas de set de Trungelliti para imponerse en una hora y 47 minutos.

El argentino de 36 años, en cambio, fracasó en su intento de vencer por segunda vez a un Top-10, una proeza que logró por única vez en Roland Garros en 2016, ante el croata Marin Cilić.

El ruso enfrentará en la siguiente fase a un estadounidense: Aleksandar Kovacevic o Brandon Nakashima.

Por su parte, el noruego Casper Ruud (17º) se retiró del partido contra el australiano Christopher O'Connell (129º).

O'Connell había ganado el primer set por 7-5, mientras que Ruud iba al frente 2-1 en la segunda manga antes de abandonar por aparentes molestias en la zona lumbar.

El oceánico buscará el pase a octavos de final contra el ganador entre la joya brasileña João Fonseca y el neerlandés Botic van de Zandschulp.