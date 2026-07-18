Mejores goleadores de la historia de los Mundiales de fútbol

Clasificación de los mejores goleadores de la historia de los Mundiales luego de que Kylian Mbappé anotó dos tantos contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto de Norteamérica 2026 este sábado y superó a Lionel Messi como el máximo artillero:

1. Kylian Mbappé (FRA) 22 goles en 22 partidos (desde 2018)

2. Lionel Messi (ARG) 21 goles en 33 partidos (desde 2006)

3. Miroslav Klose (GER) 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014)

4. Ronaldo (BRA) 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006)

5. Gerd Müller (GER) 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974)

6. Harry Kane (ENG) 14 goles en 18 partidos (desde 2018)

7. Just Fontaine (FRA) 13 goles en seis partidos (1958)

8. Pelé (BRA) 12 goles en 14 partidos (1958 a 1970)

9. Jürgen Klinsmann (GER) 11 goles en 17 partidos (1990 a 1998)

10. Sandor Kocsis (HUN) 11 goles en cinco partidos (1954)

11. Cristiano Ronaldo (POR) 11 goles en 27 partidos (desde 2006)

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