Mercado petrolero levemente optimista por posibles negociaciones EE.UU.-Irán

El mercado petrolero mostró señales optimistas este viernes ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0,25%, hasta los 105,33 US$ por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1,51%, hasta los 94,40 US$ por barril.

"El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán", declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.

Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.

Pero al mismo tiempo "el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso", dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.

Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.

A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es simple: mientras el estrecho de Ormuz permanezca bloqueado, el volumen de petróleo disponible disminuirá día tras día.

Los precios se mantienen actualmente muy por encima de su nivel de antes del conflicto, cuando el crudo cotizaba en unos 70 dólares por barril.