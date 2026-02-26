Mercado petrolero observa con cautela las conversaciones entre Irán y EEUU

Los precios del petróleo terminaron con una ligera baja el jueves, luego que los operadores reaccionaran sin entusiasmo al cierre de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cerró con una pérdida de un 0,14% hasta US$70,75.

Su equivalente de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, cedió un 0,32%, hasta US$65,21.

"El mercado reaccionó con altibajos durante toda la jornada a las negociaciones entre los dos países", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Tras una caída al inicio de la sesión, los precios aumentaron más de un 2% para retroceder de nuevo.

Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán tuvieron "progresos significativos", dijo el canciller de Omán (país mediador), Badr Albusaidi. Se prevé una nueva ronda de diálogos la próxima semana.

Pero "las posibilidades de un acuerdo son pocas, por lo que el riesgo geopolítico continúa elevado", aseguró a la AFP Homayoun Falakshahi, de Kpler.

De acuerdo con Kilduff, la prima de riesgo impuesta por el mercado se sitúa en el orden de US$10 por barril.

Un ataque a gran escala de Estados Unidos a Irán causaría "un fuerte aumento de las cotizaciones", por encima de los US$80, precisó Falakshahi.

"Un simple acuerdo por parte del gobierno estadounidense" podría desinflar los precios, agregó Kilduff.