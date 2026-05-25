Messi abandona el campo con aparentes molestias en el último partido en la MLS antes del Mundial

A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, Lionel Messi pidió este domingo el cambio durante un partido del Inter Miami en la liga norteamericana (MLS) tras sentir, aparentemente, molestias en la pierna izquierda.

El astro argentino, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando del césped de la cancha del Inter en el minuto 73 y enfiló directamente el vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.

El capitán del Inter, que había dado dos asistencias en una alocada victoria 6-4 ante Philadelphia Union, disputaba su último partido en la MLS antes del parón por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.