Messi acude al GP de Miami de Fórmula 1 y anima al argentino Colapinto

El astro argentino Lionel Messi acudió este domingo a presenciar el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y le deseó suerte a varios de los pilotos, entre ellos a su joven compatriota Franco Colapinto.

Acompañado de su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos, la estrella del Inter Miami sostuvo una breve charla y se dio un abrazo con Colapinto poco antes del inicio de la carrera.

"Disfrutando acá con la familia, con los chicos. Viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludarlo a Franco, también", dijo Messi a ESPN mientras firmaba autógrafos en el circuito.

En su mejor puesto de inicio, Colapinto partía este domingo desde el octavo lugar en una carrera cuyo inicio se adelantó tres horas por el pronóstico de fuertes tormentas en la urbe de Florida.

El piloto de Alpine ya había tenido un primer encuentro con su ídolo a inicio de semana en el centro de entrenamiento del Inter Miami.

Messi también visitó el garaje del equipo Mercedes del italiano Kimi Antonelli, líder del Mundial y dueño de la pole position este domingo, e incluso se subió a uno de sus monoplazas.

Un día antes, el capitán albiceleste cumplió 100 partidos disputados con el Inter Miami de la MLS en una amarga derrota 4-3 en su cancha ante Orlando City, que remontó tres goles de desventaja.