Messi anota por primera vez desde el fallecimiento de su padre

Lionel Messi convirtió este miércoles su primer gol desde la muerte de su padre en un empate del Inter Miami 2-2 ante Philadelphia Union en la vigésima jornada de la MLS, en la que el chileno Alexis Sánchez debutó con el Montreal.

Otras dos figuras recién llegadas a la liga norteamericana, Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, se midieron en un triunfo 2-1 del Chicago Fire ante Orlando City en el que el polaco anotó un gol de penalti.

En Filadelfia, el Inter acumuló su cuarto partido seguido sin conocer la victoria pese a la actuación de Messi, clave en los dos goles.

El astro argentino colocó el 2-1 provisional a favor de los vigentes campeones en el minuto 26 con un espectacular recorte al defensor Kai Wagner y un potente zurdazo al palo contrario.

Tras una contenida celebración con sus compañeros, en la que esbozó una breve sonrisa, el capitán del Inter señaló con sus manos hacia el cielo de Filadelfia.

De las botas de Messi también nació el primer tanto del Inter solo cinco minutos antes. El radar de La Pulga detectó una incursión por la banda izquierda del uruguayo Luis Suárez, que asistió de cabeza para el remate a bocajarro del joven extremo estadounidense Daniel Pinter.

Los locales amarraron un punto gracias a los goles de los estadounidenses Indiana Vassilev en el minuto 11 y Neil Pierre en el 58.

Messi, de 39 años, se situó como segundo máximo anotador de la liga con 13 tantos, a tres del croata Peter Musa (FC Dallas).

El líder de Miami no había visto puerta en los dos partidos disputados desde su regreso de Argentina tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto.

En esos dos choques el Inter encajó una derrota 3-2 ante el León mexicano, con la que quedó eliminado de la Leagues Cup, y otra 4-1 ante el Nashville el sábado, en la que Messi falló un penalti.

Miami también pasó apuros ante el Union pero el arquero canadiense Dayne St. Clair, de regreso a la titularidad en lugar del argentino Rocco Ríos Novo, neutralizó varias ocasiones claras.

En el tiempo agregado se desató una trifulca en la que fueron expulsados Cavan Sullivan, la joya del Union de 16 años, y el italiano Yannick Bright, del Inter.

- Lewandowski marca ante Griezmann -

Miami, que encadenaba tres derrotas seguidas, se sitúa a siete puntos de Nashville, líder de la Conferencia Este, que venció 1-0 a Red Bull New York.

"Vinimos a ganar pero no pudimos", lamentó el entrenador de Miami, Guillermo Hoyos.

"No nos vamos contentos con el empate porque no nos gusta, pero ahora hay que tratar de descansar y pensar en el próximo partido, que quedan menos de 72 horas", agregó en referencia al choque del sábado ante el Toronto FC.

Otro de los protagonistas de esta fecha intersemanal fue el chileno Alexis Sánchez, que debutó con Montreal en un triunfo 2-1 a domicilio ante Columbus Crew.

El exdelantero del Barcelona e Inter de Milán, recién presentado el martes, ingresó en el minuto 79 cuando su equipo acababa de marcar el segundo gol.

En Orlando, Robert Lewandowski salió vencedor del duelo frente a otro exatacante del Barcelona, el francés Antoine Griezmann.

El polaco anotó el gol del triunfo del Chicago Fire por 2-1 en la cancha del Orlando City con un penalti convertido en el minuto 68, que él mismo forzó al ser derribado en el área por el central sueco Robin Jansson.

Griezmann tuvo una gran oportunidad de empatar en el 77 en un contragolpe que comenzó en su propio campo y culminó con un sutil zurdazo que rozó el poste de Chicago.

Con seis victorias seguidas entre Leagues Cup y MLS, Chicago se aupó a la tercera plaza del Este a cuatro puntos de Miami y un partido por disputar.