Messi brinda otro recital en triunfo del Inter Miami en la MLS

El Inter Miami logró este miércoles un emocionante triunfo 5-3 en la cancha del FC Cincinnati por la liga norteamericana (MLS) con otra exhibición de Lionel Messi, que firmó dos goles y una asistencia.

El astro argentino abrió el marcador en el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio) con un afortunado tanto de rebote en el minuto 24.

Después de las dianas locales de Kévin Denkey, de penalti en el 41, y del checo Pavel Bucha en el 49, Messi volvió a aparecer para colocar el empate en el 55 tras una jugada trenzada por todos los atacantes del Inter.

El capitán de Miami le entregó después una asistencia de gol a su joven compatriota Mateo Silvetti en el 79 y, tras otra diana del internacional mexicano Germán Berterame en el 84, el propio Messi provocó el último gol en el 89.

El argentino se lanzó al césped para rematar un centro de Silvetti con su pierna derecha, en un disparo que se estrelló en el poste y llegó a la red después de tocar al arquero Roman Celentano.

A 29 días de que arranque el Mundial de Norteamérica, el capitán de la selección argentina sigue mostrando un excelente estado de forma y suma 11 tantos en 12 partidos esta temporada en la MLS.

Con este triunfo en la decimotercera jornada, el Inter ascendía provisionalmente al segundo lugar de la Conferencia Este con 25 puntos.