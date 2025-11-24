Messi desmonta al Cincinnati y lleva a Miami hasta la final de conferencia

El Inter Miami goleó este domingo 4-0 al FC Cincinnati y avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) gracias a la magia de Lionel Messi, que firmó un gol y un triplete de asistencias.

El crack argentino, de 38 años, abrió el marcador con un gol de cabeza a pase de su joven compatriota Mateo Silvetti en el minuto 19 en el TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

En el 57 hubo un cambio de roles y Messi le brindó la asistencia del segundo tanto a Silvetti, el habilidoso punta de 19 años al que Javier Mascherano mantuvo en la titularidad en detrimento de Luis Suárez.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, sentenció la clasificación de Miami con dos fulminantes contragolpes, en el 62 y 74, tras otras dos asistencias de lujo de Messi.

El Inter se posicionó así a dos pasos de su ansiado primer título de liga a lomos de la genialidad inagotable del Diez, que acumula seis goles y siete asistencias en los cuatro partidos de playoffs.

La próxima semana, Miami jugará la final de conferencia contra el ganador del choque entre el Philadelphia Union y el New York City, que se disputaba también este domingo.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps que lidera el alemán Thomas Müller espera rival del duelo del lunes entre el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano y el Minnesota United.

