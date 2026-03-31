Buenas noticias para colombianos en Miami: dictan cursos gratuitos de inglés, pero hay fecha límite para anotarse

El Consulado de Colombia en Miami anunció la apertura de cursos gratuitos de inglés para los extranjeros que residen en Florida, en medio del endurecimiento de los requisitos para obtener la licencia de conducir. Los peticionarios pueden inscribirse hasta la fecha límite en abril, pero deben cumplir con algunos requisitos.

Quiénes pueden tomar cursos gratis de inglés en Miami

Las clases se ofrecen tanto a alumnos principiantes como a aquellos que tienen un conocimiento avanzado del idioma, con clasificaciones desde A1 hasta C1. Sin embargo, están destinadas únicamente a colombianos, de acuerdo con la publicación en redes sociales.

Los colombianos pueden obtener cursos de inglés gratuito en Miami, pero deben tener más de 25 años y residir en el sur de Florida Freepik

El curso tiene una duración aproximada de dos años y fue diseñado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios a través del programa Take a Trip. Según el anuncio, está preparado para abordar cuatro áreas clave:

Fortalecer las cuatro principales habilidades en inglés (hablar, escuchar, leer y escribir).

en inglés (hablar, escuchar, leer y escribir). Mejorar el perfil profesional .

. Ayudar a los alumnos a desenvolverse con mayor seguridad en el trabajo y la vida social en Estados Unidos.

en el trabajo y la vida social en Estados Unidos. Aprender con una plataforma integral y acompañamiento personalizado.

Los requisitos para inscribirse en los cursos gratuitos de inglés para los colombianos en Miami

Las autoridades colombianas señalan que las personas que quieran inscribirse a los cursos de inglés deben cumplir con tres requisitos específicos:

Ser colombiano/a y vivir en el sur de Florida .

. Tener más de 25 años .

. Contar con disponibilidad para conectarse a dos sesiones semanales (una hora y media) entre 16 y 19 hs (de lunes a viernes).

Los cursos de inglés gratuitos para colombianos están diseñados para ayudar a cada persona según su nivel de conocimiento Freepik

Según el comunicado, los interesados deben anotarse antes de la fecha límite, establecida para el 5 de abril. Para asegurarse de que todos los participantes reciban clases adaptadas a su nivel y enfocadas en su objetivo, durante el curso, las personas contarán con:

Prueba diagnóstica para ubicar el nivel .

. Grupos focalizados según el conocimiento de la persona.

Acompañamiento integral de la Fundación Mesa de Mujeres LATAM, una organización dedicada a potenciar el liderazgo, la educación y la conexión de mujeres latinoamericanas.

En su sitio web oficial, la organización señala que trabaja para que las mujeres sean exitosas y aporten al desarrollo económico y social.

Cómo anotarse a los cursos de inglés gratuitos en Miami

Los colombianos que cumplan los requisitos y quieran participar en las clases deben escanear el código QR que figura en el anuncio en redes sociales. Una vez dentro, es necesario completar el formulario con la siguiente información:

Nombre completo.

Lugar de residencia (Broward, Miami, Miami-Dade, Palm Beach, Sarasota u otro).

Código postal (Zip Code).

Correo electrónico.

Número de celular con acceso a WhatsApp.

Información sobre el momento de su llegada al estado.

Disponibilidad de horarios.

Luego, tras enviar la solicitud, la persona deberá completar una prueba de conocimiento de inglés para que el equipo de la Corporación Universitaria Uniminuto determine cuál es el nivel en el que debe iniciar los cursos en línea.

El anuncio sobre el curso tiene lugar en medio del debate por el nuevo requisito en los exámenes para obtener la licencia de conducir. A partir del pasado 6 de marzo, todos los peticionarios deben rendir la prueba en inglés, sin excepciones.

La medida la anunció el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Según la entidad, “todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés. Este cambio aplica a todas las clasificaciones de licencias de conducir, incluyendo los exámenes orales”.