Sandro Castro, nieto de Fidel en Cuba: “Mi abuelo no cuestionaría mi visión capitalista”

Sandro Castro, nieto del expresidente de Cuba Fidel Castro, reside en la isla y, lejos de la política, se dedica a crear contenido para las redes sociales como influencer. En medio de los apagones que afectan a la región, brindó una entrevista en la que aceptó que tiene una visión capitalista del mundo y sostuvo que su abuelo no lo cuestionaría por sus ideales. Mientras tanto, el país continúa bajo el bloqueo de suministro energético impuesto por Estados Unidos.

Por qué Sandro Castro, el nieto de Fidel en Cuba, tiene una “visión capitalista”

La Revolución cubana marcó un punto de inflexión en el rumbo político de la isla cuando la lucha de Fidel Castro lo llevó al poder en 1959. Varios años después, en 1976, el líder comunista asumió el cargo de presidente, en el cual se mantuvo hasta 2008. Lejos del ambiente diplomático, en la actualidad su nieto tiene una visión drásticamente distinta del mundo.

El influencer Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, asegura que no le interesa la política @sandro_castrox

“Mi abuelo era una persona que tenía sus principios, cada cual es como es, pero también respetaba a las otras personas. Y te digo, esta es mi forma de pensar”, respondió cuando fue consultado por CNN sobre lo que cree que diría Fidel al enterarse de que su pensamiento esta más cerca del capitalismo que del comunismo.

En sus cuentas en redes sociales, el joven Castro acumuló más de 150 mil seguidores mediante la creación de contenido satírico con ocurrencias polémicas. Uno de sus videos muestra una hipotética llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la isla para comprarla y transformarla en un nuevo estado.

“Estoy haciendo videos sobre una situación tensa y triste. Al menos estoy tratando de hacer feliz a la gente, de sacarles una sonrisa. Nunca me burlaría de una situación que yo también sufro”, remarcó.

La vida de Sandro Castro, nieto de Fidel, en Cuba

Los periodistas de CNN llegaron a la entrevista en un momento en el que el barrio de Kohly, en La Habana, donde reside el joven influencer, estaba a oscuras. Allí también viven muchos funcionarios militares y de inteligencia cubanos.

No obstante, su departamento permanecía con electricidad debido a que cuenta con un generador. Desde su balcón, las casas que lo rodeaban se veían inmersas en la oscuridad.

Propietario de un club nocturno que funciona como fuente de ingresos, las precarias condiciones de vida en Cuba, de acuerdo con su testimonio, también lo afectan como al resto de la población. “Sufres miles de dificultades. Un día puede no haber luz, no tener agua, o puede no llegar una mercancía. Es durísimo”, sostuvo.

Según sus palabras, pese a que cuenta con varios beneficios económicos, su nombre no le da ningún privilegio adicional. “Mi apellido es mi apellido. Estoy orgulloso de él, lógicamente. Pero no veo esa ayuda, yo soy como un ciudadano más”, aseguró luego.

A pesar de que llenó de elogios a su abuelo, reparó después en que en la actualidad la población cubana comparte su visión capitalista. “Hay muchas personas en Cuba que piensan de manera capitalista. Hay muchas personas aquí que quieren hacer capitalismo con soberanía“, afirmó.

Sobre el final de la entrevista, concluyó con una sentencia contundente: "Creo que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas“.

La crítica situación de Cuba frente a la falta de suministro energético

Entre frecuentes e intensos apagones y falta de combustible para los medios de transporte, la isla caribeña atraviesa una crítica situación ante el bloqueo de suministro energético impuesto por Estados Unidos.

El país depende de importaciones para cubrir gran parte de su energía, ya que produce solo el 40% de la cantidad necesaria para cubrir su demanda.

Sin embargo, en los últimos días llegó un barco petrolero ruso con aproximadamente 730 mil barriles de crudo. Fue la primera entrega en más de tres meses, y Estados Unidos permitió el envío de forma excepcional por razones humanitarias.

Las calles de Cuba continúan sin luz y Estados Unidos advirtió que no cambiará su postura política Ramon Espinosa - AP

Los expertos coinciden en que el envío solo brindará alivio por unas semanas, mientras los funcionarios estadounidenses advierten que su postura no cambió.

“Esto no supone un cambio de política. No ha habido ningún cambio formal en la política de sanciones. Como dijo el presidente anoche, permitimos que este barco llegara a Cuba para brindar ayuda humanitaria al pueblo cubano”, expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.