Messi dice que sintió "bronca" por patear mal el penal ante Austria

Lionel Messi, quien el lunes le regaló a la Argentina un doblete que la clasificó a 16avos del Mundial, confesó su incomodidad por inicialmente haber fallado un penal en el Dallas Stadium de Texas.

"Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y la pateé muy mal y bueno, por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que eran muy importantes", dijo Messi a la prensa.

El astro argentino, quien celebró este lunes convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 tantos, también expresó su "felicidad" por el triunfo, que fue "duro" conseguir.

"Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo mínimo porque ellos eran muy intensos y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación", consideró.

Aseguró que siempre estuvo en sus planes conseguir las dos victorias -el 3-0 ante Argelia y 2-0 ante Austria- más aún "como se está dando el Mundial, con partidos muy igualados (...) nadie regala nada", comentó.

"Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy la Argentina lo hizo", agregó.