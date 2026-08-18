Messi e Inter Miami, en busca de la felicidad en la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi buscará romper una racha de tres derrotas consecutivas y aliviar el complicado momento de su capitán cuando visite este miércoles a Philadelphia Union en la jornada 21 de la MLS, marcada por el duelo entre Antoine Griezmann y Robert Lewandowski.

El astro argentino, de 39 años, estuvo en el campo en dos de esas tres caídas, que tuvieron lugar en momentos en que afrontaba los duelos por la muerte de su padre Jorge y la final perdida del Mundial 2026.

Las Garzas perdieron ante Monterrey (2-1) y León (3-2), dos reveses que los eliminaron en la primera ronda de la Leagues Cup, y luego sucumbieron ante Nashville (4-1) por la liga norteamericana.

Messi se fue en blanco en ambas contiendas y en el cotejo ante Nashville, duelo directo por el liderato de la Conferencia Este, asistió para el gol de descuento del venezolano Telasco Segovia pero desperdició un penal cuando los suyos iban 1-0 abajo.

Ahora a cinco puntos del puntero, Inter Miami espera un nuevo aire para pelear por el liderato y la Supporters' Shield, el título para el equipo que más puntos sume en la temporada regular de la MLS.

"Me parece increíble lo que ha hecho Messi con 39 años, si Argentina llegó a la final fue por Messi", lo alabó el martes Carles Puyol, su excompañero en el FC Barcelona.

"Para mí, es el mejor de la historia y un ejemplo para los jóvenes de que a esta edad siga buscando mejores registros", agregó el exdefensor.

- Rival envalentonado -

El club floridano, sin más competiciones internacionales en 2026 tras las eliminaciones en la Leagues Cup y la Concachampions, apela a la fuerza de su plantel para revivir a falta de 14 fechas para el final de la temporada regular.

"Yo no sufro en la adversidad, la adversidad me hace más hombre", dijo el entrenador Guillermo Hoyos.

Los padecimientos en defensa han sido el común denominador en el Inter, que permitió 13 goles en los últimos cinco juegos después del receso mundialista y apenas pudo ganar uno.

"Hay errores que no podemos seguir cometiendo, hay que estar todos juntos para sacar esto adelante", afirmó el defensa argentino Gonzalo Luján.

La tarea no será fácil ante un Philadelphia que marcha en el antepenúltimo lugar de la Conferencia Este con 19 puntos, pero que tiene una racha de cuatro victorias consecutivas en la liga.

"Los jugadores han aceptado el reto de jugar mejor", comentó el técnico interino, Ryan Richter. "La energía de este grupo marca la diferencia, somos un verdadero equipo y vamos en el camino correcto".

- Alexis, disponible para Montreal -

La jornada 21 puede representar también el debut de la flamante contratación de la liga norteamericana, el atacante chileno Alexis Sánchez, fichado como jugador designado del Montreal.

Sánchez, quien llega desde el Sevilla, entrenó el lunes por primera vez con el resto de sus compañeros previo a la visita ante Columbus Crew.

El técnico francés, Philippe Eullafroy, confirmó la convocatoria del Joven Maravilla, de 37 años, sin revelar si jugaría de arranque.

La llegada del delantero ha revitalizado a la franquicia canadiense, que marcha en el penúltimo lugar del Este con apenas cuatro triunfos en 19 partidos.

"Vi que estaban viniendo todos los jugadores de talla mundial: Messi, Suárez, Lewandowski. Y dije, ¿por qué no venir y darme una oportunidad de jugar acá con los grandes jugadores?", dijo este martes en su presentación.

- Griezmann vs. Lewandowski -

La fecha de mitad de semana tendrá un duelo de gran atracción: el primer encuentro en Estados Unidos entre el francés Antoine Griezmann y el polaco Robert Lewandowski, cuando Orlando City reciba a Chicago Fire.

"Creo que será un gran partido", mencionó el técnico argentino de Orlando, Martín Perelman. "Nosotros respetamos a todos nuestros rivales, nos vamos a preparar para ganar el juego".

Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018, suma dos goles y una asistencia en siete partidos en todas las competencias de su nuevo club, mientras que Lewandowski aportó tres tantos en sus primeros siete compromisos.

Chicago buscará extender a seis la racha de victorias consecutivas para seguir acortando distancias con Inter Miami en la lucha por el segundo lugar del Este.