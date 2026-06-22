"Messi está en otro nivel", admite el DT de Austria

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, dijo que su equipo mereció "un mejor resultado" en la derrota 2-0 del lunes ante Argentina en el Mundial 2026 pero admitió que Lionel Messi "marca la diferencia"

El capitán argentino convirtió los dos goles de un triunfo que clasifica a Argentina a dieciseisavos de final con 6 puntos y deja a Austria, con tres unidades, pendiente de confirmar su boleto en la tercera fecha del Grupo J ante Argelia

"Cuando alguien con (casi) 39 años puede anotar dos goles, y cinco en el inicio de una Copa del Mundial, marca la diferencia", dijo Rangnick en la sala de prensa del AT&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas

"Ya sabíamos que Messi está en otro nivel y nos ha mostrado que no es uno de los mejores, sino el mejor", afirmó el técnico alemán

Tras encajar un primer gol de Messi en el minuto 38, Austria tuvo opciones para empatar el duelo, sobre todo una de Patrick Wimmer en el 90+3

Messi, ya convertido en el goleador histórico de los Mundiales, sentenció el triunfo con el segundo tanto en el 90+5 en una acción en la que aprovechó varios rebotes en el área austriaca

"Ese segundo gol fue realmente innecesario", dijo Rangnick

"El resultado debió haber sido 1-0 o incluso 1-1 si Patrick hubiera podido anotar", lamentó el técnico, que criticó al VAR por no revisar una posible falta sobre Xaver Schlager en el inicio de la jugada del primer gol

"Creo que merecimos un mejor resultado", subrayó. "En general estoy satisfecho con el desempeño de mi equipo y de cómo jugaron hoy"