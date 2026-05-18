Messi extiende racha goleadora en victoria del Inter Miami sobre Portland Timbers

Inter Miami se impuso 2-0 sobre Portland Timbers este domingo en la liga norteamericana (MLS) detrás de una soberbia actuación del astro argentino Lionel Messi, quien anotó por cuarto partido consecutivo

Messi, de 38 años, disputó los 90 minutos en su penúltima presentación con Las Garzas antes de incorporarse a la concentración de la selección de Argentina para defender el título de campeón mundial en Norteamérica 2026

El equipo del técnico argentino Guillermo Hoyos se mostró como amplio dominador del encuentro y fue al minuto 30 cuando rompió el empate luego de una estupenda triangulación entre Luis Suárez, Telasco Segovia y Messi

El campeón del mundo definió de frente al arco ante un pase de taco de Segovia, que sumó su octava asistencia de la temporada

A cuatro minutos del final de la primera parte, Messi sumó a la lista de asistencias, se quitó la marca de tres defensores y dejó completamente solo al internacional mexicano Germán Berterame, quien definió con remate fuerte y abajo

Portland tuvo problemas para quitarle la pelota a Miami en la mitad de la cancha y cuando lo hizo, no tuvo claridad con el venezolano Kevin Kelsy, quien se mostró como la principal arma en ataque

Defensivamente, Inter Miami cumplió uno de sus grandes objetivos al mantener el arco en cero después de permitir 10 goles en los últimos cuatro partidos

El encuentro estuvo marcado en la grada por la ausencia de la barra oficial de Inter Miami, que no alentó al equipo en señal de protesta por la falta de atención de los jugadores en partidos anteriores

La acción no fue bien recibida por Messi, quien en los minutos finales mostró inconformidad con la actitud de los aficionados

Inter Miami alcanza el liderato de la Conferencia Este con 28 puntos, superando por un punto a Nashville con dos partidos más

El cierre del calendario de la primera mitad de la temporada será el próximo domingo cuando reciba la visita de Philadelphia Union en Nu Stadium

Alineaciones:

Inter Miami CF: Dayne St. Clair - Gonzalo Luján, Sergio Reguilón, Micael dos Santos, Ian Fray (Facundo Mura, 46’) - Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Yannick Bright (David Ayala, 82’) - Luis Suárez (Daniel Pinter, 66’), Germán Berterame (Preston Plambeck, 82), Lionel Messi (cap.). DT: Guillermo Hoyos.

Portland Timbers: James Pantemis - Kamal Miller (Ian Smith, 67’), Brandon Bye, Finn Surman, Jimer Fory - David Da Costa (Alexander Aravena, 74’), Cole Bassett, Diego Chará (cap.) (Joao Ortiz, 48’) - Antony, Kevin Kelsey, Kristoffer Velde. DT: Phil Neville.