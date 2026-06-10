Messi regresa, el Mundial de todos los excesos respira

La gran estrella del fútbol, Lionel Messi, reapareció el martes en el amistoso que Argentina le ganó a Islandia y está apto para participar en el Mundial de todos los excesos que comenzará este jueves en México, marcado por las tensiones internacionales.

Por primera vez en 96 años de historia, tres países (México, Estados Unidos y Canadá) organizarán el torneo, que contará por primera vez con 48 países participantes y tendrá un total de 104 partidos en casi mes y medio de competición, una versión XXL a la altura de los sueños de grandeza de la FIFA.

- Gol y récords -

Desde que Messi se lesionó en un partido con el Inter Miami, los hinchas argentinos han estado tres semanas en un sinvivir, esperando que su gran capitán pudiera llegar a tiempo para liderar la operación reconquista: conservar el título ganado hace cuatro años en Catar.

Fueron solo 20 minutos en el amistoso contra Islandia con el que Argentina puso punto final a su preparación, pero Messi respondió: marcó un gol de penal y participó en el tercero, anotado por Thiago Almada. Valentín Barco abrió el marcador (3-0).

Con este tanto en su partido 199 como internacional, el astro llegó a los 117 goles con la Albiceleste, de la que es el máximo artillero histórico. Pero también se convirtió en su goleador de mayor edad, con 38 años, 11 meses y 18 días, y superó la marca de Ángel Labruna, que anotó su último gol en 1957, con 38 años, 9 meses y 8 días.

A partir del 16 de junio contra Argelia, Messi tendrá la ocasión de disputar su sexto Mundial, un récord que compartirá con otros dos futbolistas, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, que también alcanzarán esa cifra en Norteamérica.

- Un Azteca blindado -

Para entonces ya se habrán cumplido cinco días de torneo, que arrancará este jueves en el estadio Azteca de México.

Será la tercera ocasión que el mítico recinto de la capital mexicana viva una ceremonia de inauguración mundialista, lo que dará aún más misticismo a un campo que en el pasado vivió capítulos inolvidables protagonizados por astros como Pelé, Maradona o Franz Beckenbauer.

Los días previos a que eche a rodar el balón se han visto marcados por las multitudinarias protestas de los profesores mexicanos. Miles de ellos desfilaron el martes reclamando mejoras salariales, pero no alcanzaron su objetivo de llegar al Azteca por la acción de la policía desplegada alrededor del recinto.

Los maestros están convocados a nuevas protestas el jueves, coincidiendo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, lo que podría hacer más complicado aún el acceso al estadio.

- Tensiones geopolíticas -

Tampoco se reducen las tensiones entre Estados Unidos e Irán, en medio de la guerra en Oriente Medio. Teherán atacó el miércoles bases estadounidenses en Jordania y Baréin y Washington bombardeó en la república islámica como respuesta al derribo de un helicóptero norteamericano en el estrecho de Ormuz.

La selección de Irán está concentrada en Tijuana, norte de México, pero sus tres partidos de la primera fase se disputarán en territorio estadounidense y no es seguro que toda la delegación iraní pueda entrar al país.

"No se ha denegado la entrada a ningún jugador ni a ningún entrenador. Ha habido algunos oficiales a los que se les ha denegado, y por muy buenas razones", declaró el martes el jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani.

"Hay algunas personas que dicen ser entrenadores y puede que no lo sean", advirtió este responsable apuntando a personas de la delegación iraní que, supuestamente, tienen vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país.

La primera víctima de este contexto de conflicto internacional ya tiene nombre: el somalí Omar Abdulkadir Artan.

Al mejor árbitro africano le fue denegada la entrada a Estados Unidos el pasado sábado "por ser sospechoso de tener vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas", precisó el martes a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están afectados por una prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta por la administración de Donald Trump.

- Las explicaciones de Infantino -

En vísperas de la inauguración, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene programada una comparecencia de prensa este miércoles en México.

En ella deberá enfrentarse a estas cuestiones que están ensombreciendo la preparación del torneo y otras polémicas surgidas en las últimas semanas, como el altísimo precio de las entradas para ver los partidos en los estadios