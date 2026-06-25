Messi se divierte en su 39 cumpleaños entrenando con la Selección Argentina

Después de un día lleno de felicitaciones, Lionel Messi saltó en la tarde del miércoles a su lugar favorito, un campo de fútbol, para una práctica con Argentina de cara al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

El astro argentino apareció en el césped del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City en el último grupo, acompañado como habitualmente de varios de sus más cercanos compañeros, como Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi.

En su cumpleaños 39, el capitán no tuvo un recibimiento especial pero se mostró sonriente durante los 15 minutos de ejercicios a los que tuvo acceso la prensa.

De forma privada, la selección argentina le preparó anteriormente varias sorpresas por su aniversario, que fueron reveladas al exterior a través de publicaciones en redes sociales del propio jugador y compañeros.

El primer festejo con torta ocurrió la noche del martes con sus más cercanos y este miércoles todo el grupo lo sorprendió vistiendo cada uno de ellos una camiseta que tenía impreso un momento especial que pasaron con Messi.

En la noche la selección tenía previsto otro encuentro privado para que su líder sople las 39 velas.

El astro argentino ha disparado la ilusión de Argentina para la pugna por el bicampeonato con un colosal inicio de torneo, en el que ha sumado los cinco goles de los triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).

Con el liderato del Grupo J asegurado, la selección campeona mundial se prepara para cerrar la primera fase el sábado ante Jordania en Arlington (cerca de Dallas).

Lionel Scaloni tendrá otro entrenamiento a puerta cerrada el jueves para definir el once alternativo que presentará ante Jordania, en el que puede dar su primera titularidad a jugadores como Julián Álvarez o Leandro Paredes.