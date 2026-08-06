Messi se encumbra como goleador de Leagues Cup y el Inter Miami vence al Atlético San Luis

El astro argentino Lionel Messi se encumbró como el máximo anotador en la historia de la Leagues Cup al firmar el miércoles un doblete en el triunfo 4-2 del Inter Miami sobre el Atlético San Luis en el estadio Nu.

Messi llegó a 14 goles en 12 partidos de la Leagues Cup y desplazó al segundo puesto a Denis Bouanga, el delantero gabonés de Los Ángeles FC que tiene 13 anotaciones en este torneo.

El Atlético tuvo la osadía de tocar la pelota en terreno de las Garzas y tras una larga secuencia de pases, David Rodríguez marcó el 1-0 al minuto 4 con remate de cabeza, a pase de Román Torres.

Recién desembarcado en la MLS, procedente del Manchester United, el brasileño Casemiro proyectó el ataque del empate con un pase para Noah Allen. El lateral izquierdo mandó un centro candente que Messi convirtió en el 1-1 con una definición sutil (11').

Allen, quien vive su quinta temporada con el Inter Miami, dio dos pases para gol adicionales. Al 26', el venezolano Telasco Segovia anotó el 2-1 y Messi definió el 3-1 en el 44'.

Con menos posesión de pelota, las Garzas aseguraron la victoria antes del descanso. Messi cobró un tiro de esquina por izquierda y el brasileño Micael dos Santos hizo el 4-1 al 45+7'.

San Luis mantuvo el control sobre el balón y al 51' se acercó 4-2 con un disparo curveado que el español Rafael Llorente conectó desde los linderos del área.

Alineaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos - Ian Fray, Fricio Caicedo (Facundo Mura 59'), Micael dos Santos, Noah Allen (Sergio Reguilón 84') - Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo de Paul (David Ruiz 66'), Telasco Segovia - Lionel Messi, Daniel Pinter (Mateo Silvetti 60') (David Ayala 84'). DT Guillermo Hoyos.

Atlético San Luis: Andrés Sánchez - Román Torres, Benjamín Galindo (Anderson Duarte 74'), Miguel García, Eduardo Águila, Lucas Esteves (Aldo Cruz 63') - David Rodríguez (Luis Nájera 66'), Sébastien Salles Lamonge, Óscar Macías, Rafael Llorente (Sebastián Pérez 74') - Felipe Mora (Leonardo Flores 74'). DT Diego Mejía.