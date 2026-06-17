Messi será el mejor "hasta que él quiera", dice Scaloni

Lionel Scaloni se rindió una vez más ante su pupilo Lionel Messi, autor del triplete que este martes le dio el triunfo 3-0 a Argentina en el debut ante Argelia en el Mundial, y aseguró que será "el mejor" hasta que el rosarino quiera

En una noche más para la historia de una carrera de ensueño, Messi anotó su primer triplete en un Mundial en la misma jornada en la que se transformó en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo

Además igualó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en los Mundiales, con 16 tantos.

"Leo... es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente y, bueno, (será) hasta que él quiera ser el mejor", dijo Scaloni en conferencia de prensa, tras el fin del partido en Kansas City.

Hace dos décadas "que lo hace todos los santos partidos y es emocionante verlo, la verdad, creo que no solo nosotros los argentinos cualquier persona que le guste el fútbol pueda ver lo que hizo hoy con 38. Es algo difícil de explicar", agregó el DT.

Scaloni destacó que la Pulga logró algo "difícil de explicar" que es conjugar que lo vean "como si fuera un Dios y que también lo vean como si fuera un pibe de barrio".

Sobre el partido, el entrenador campeón del mundo en Catar 2022 resaltó que su rival hizo "las cosas bien" en un primer tiempo en el que a su equipo le faltó tenencia de balón.

En la antesala a la conferencia, Scaloni dijo que "siempre el primer partido es complicado, más contra un rival difícil", como Argelia.

También reconoció que "la cabeza cuenta un montón, el traspié de Catar contaba, teníamos eso en la cabeza y la verdad haber ganado nos da tranquilidad", dijo el entrenador al recordar que el camino al título en el pasado Mundial comenzó con derrota.