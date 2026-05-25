Messi sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular", dice Inter Miami

El Inter Miami informó este lunes que el astro argentino Lionel Messi sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular" en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a abandonar el partido del domingo ante Philadelphia Union por la MLS.

"El capitán de Inter Miami CF tuvo que retirarse del terreno de juego (...) debido a una molestia física", señaló el club, y agregó que este lunes se sometió a pruebas médicas complementarias que arrojaron el diagnóstico.

Las Garzas precisaron que "los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional"

A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, la salida de Messi encendió las alarmas para Argentina, que debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.