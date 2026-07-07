Messi, tras remontada ante Egipto, insiste: "Este grupo nunca baja los brazos"

Después de una remontada épica ante Egipto (3-2) en los últimos minutos de los octavos de final del Mundial, Lionel Messi volvió a destacar el carácter y la capacidad de lucha de una Argentina que se niega a rendirse.

"Felicidad por haber conseguido el pase, se había puesto dura con el 2-0 y muy emocionante darlo vuelta otra vez", declaró en una entrevista con el sitio web de la FIFA.

Autor del segundo gol de la remontada, luego de haber fallado un penal en la primera parte, Messi admitió que al equipo le tocó volver "a sufrir mucho", luego de que en la ronda anterior ya tuviese que ir a la prórroga para acabar con Cabo Verde por el mismo resultado.

"Pero esto es el Mundial y todo está muy igualado", añadió el astro del Inter Miami.

"No es fácil levantar un 2-0, pero como digo siempre, este grupo nunca baja los brazos", insistió.

Messi calificó de "una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto".