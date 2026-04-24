Messi y el Inter Miami al asalto del liderato del Este en la MLS

Fortalecido por las dos victorias fuera de casa que logró esta semana, el Inter Miami de Lionel Messi buscará asaltar el liderato de la Conferencia Este el sábado cuando reciba al New England Revolution por la 10.ª fecha del campeonato norteamericano.

Las Garzas vencieron el sábado 3-2 a Colorado Rapids, con dos tantos de Messi, y este miércoles 2-0 al Real Salt Lake, con sendos golazos de Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Ahora buscarán su primer triunfo en su nueva casa, el Nu Stadium, en Miami, inaugurada este mes, donde igualaron 2-2 con el Austin y con el New York Red Bulls los dos partidos que disputaron.

Messi, de 38 años, lleva ocho encuentros consecutivos con el Inter Miami sin conocer la derrota.

El astro argentino acumula 720 minutos en el torneo local en los que suma siete goles, siendo el tercer mejor anotador de la MLS, pero sin registrar asistencias.

"Va a tener asistencias", dijo el DT del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, que reemplazó a su compatriota Javier Mascherano este mes. "Las asistencias vienen desde atrás, estamos empezando a construir".

Messi "también genera solo. Crea un fútbol que es mágico", afirmó Hoyos con admiración.

Los triunfos en la carretera le permitieron ascender al segundo lugar del Este con 18 puntos, uno menos que el líder, el Nashville.

- El Nashville, una pesadilla -

Este equipo, que tuvo fecha libre entre semana, se ha convertido en la bestia negra del Inter Miami, ya que en marzo lo eliminó en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

"Queremos alcanzar a Nashville y terminar primero", comentó De Paul. "Nashville nos dejó fuera de una competición que nos hacía mucha ilusión y el objetivo es estar arriba de todos cuando llegue el receso".

Hoyos, de 62 años, también busca convertirse en el primer DT de Las Garzas en ganar un partido en el Nu Stadium.

El Inter Miami entra en una cuenta regresiva de seis partidos antes del receso de la MLS por el Mundial de Norteamérica 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Su rival del sábado, el New England, ostenta una racha de cuatro triunfos al hilo pero no contaría con su centrodelantero, el ecuatoriano Leonardo Campana, por molestias musculares.

Campana disputó 100 partidos con el Inter Miami entre 2022 y 2024.

- Sin James, Minnesota imparable -

El Minnesota United se metió entre los cuatro mejores del Oeste tras el triunfo de mitad de semana ante el FC Dallas, pero este sábado afrontará un rival de peso: Los Angeles FC del astro surcoreano Son Heung-min.

Cameron Knowles, el DT de Minnesota, no ha tenido mayormente en cuenta al 10 colombiano James Rodríguez, presencia constante en las convocatorias pero que suma muy pocos minutos y no fue utilizado a mitad de semana.

James, de 34 años, llegó a Estados Unidos en febrero con la intención de recuperar su mejor nivel pensando en el Mundial, pero hasta la fecha solamente acumula 40 minutos en tres partidos.

Su único partido como titular llegó en la tercera ronda de la Copa local, un torneo menor.

Minnesota y el LAFC marchan con los mismos puntos en el Este, 17 en nueve partidos disputados, a siete unidades del sólido líder del sector, el San José Earthquakes.

Este visitará al St. Louis City en el Energizer Park, en la ciudad en la que, entre otros, nació el pionero del rock and roll, Chuck Berry.