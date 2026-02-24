Meta acuerda la compra de millones de chips a AMD

El gigante tecnológico estadounidense Meta llegó a un acuerdo para comprar millones de chips de inteligencia artificial al fabricante AMD, anunciaron el martes ambas compañías.

Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, lleva a cabo un enorme programa de inversión en el sector de la IA generativa para competir con Google, OpenAI y Microsoft.

El acuerdo de Meta con AMD se da apenas unos días después de que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg anunciara que había cerrado un pacto para adquirir millones de procesadores en los próximos años del rival de AMD, Nvidia.

Los cinco mayores proveedores estadounidenses en IA —Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle— han anunciado inversiones por más de 650.000 millones de dólares este año en el sector, casi el doble que en 2025.

A diferencia de sus competidores en la IA, Meta carece de ingresos por servicios en la nube, aunque, dice, se beneficia de esta tecnología gracias a un mejor rendimiento de la publicidad en línea, su principal fuente de negocio.

AMD se ha comprometido a suministrar a Meta hasta seis gigavatios en unidades de procesamiento gráfico (GPU), chips fundamentales para alimentar la inteligencia artificial.