Meta lanza nueva IA para programar con la que busca competir con OpenAI y Anthropic

Meta lanzó el miércoles Muse Code, una inteligencia artificial capaz de escribir código de software de manera autónoma, lo que marca su entrada en el segmento más lucrativo del competitivo mercado de la IA generativa.

La programación asistida se ha convertido en el principal generador de ganancias de la IA, más allá de los bots conversacionales como ChatGPT y Gemini.

El software, según dijo Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), puede planear la ejecución de un proyecto, dividirlo en tareas, escribir programas y verificar el resultado.

También puede delegar tareas a otros "subagentes", dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en su red social Threads.

Microsoft fue pionero en este segmento con GitHub Copilot, antes de que surgiera la generación de los llamados "agentes", capaces de ejecutar al tiempo varias tareas complejas. Es el caso de Claude Code de Anthropic, Codex de OpenAI y Cursor, cuya adquisición por parte de SpaceX de Elon Musk está casi completa.

Muse Code, actualmente en su versión beta, se cobra por uso y no por suscripción, a un precio más bajo que el de sus competidores, como parte de una estrategia deliberada para ganar terreno en el mercado.

El gigante de las redes sociales, cuyas ganancias se basan casi por completo en la publicidad, busca así monetizar directamente sus modelos de IA, bajo la presión de los inversores preocupados por la escala de sus gastos.

A mediados de 2025, Mark Zuckerberg gastó más de 14.000 millones de US$ para adquirir una participación del 49% en Scale AI. Nombró a su entonces director ejecutivo, Alexandr Wang, como jefe de Meta Superintelligence Labs, donde incorporó también a altos ejecutivos de OpenAI, Anthropic y Google.