Meta se dispara en Wall Street tras informes sobre proyecto de servicios en la nube

La acción de Meta se disparó en la apertura de Wall Street el miércoles, impulsada por información de la agencia Bloomberg que anuncia que el grupo se prepara para lanzar una oferta de servicios informáticos remotos o en la nube.

Hacia las 13.55 GMT, el título ganaba un 7,03%, a contracorriente del índice tecnológico Nasdaq (-0,72%).

Consultada por la AFP, Meta no respondió de inmediato.

El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) ha hecho explotar la demanda de capacidades de cómputo, aseguradas, en su mayor parte, por los centros de datos en la nube.

Deseosa de desarrollar sus propios modelos de punta de IA, Meta ha invertido masivamente en estas infraestructuras.

Construye un gigantesco centro de datos en el estado de Misisipi, un proyecto estimado en 10.000 millones de dólares, y prevé gastar este año entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en total en la IA.

Según Bloomberg, el grupo con sede en Menlo Park (California) evalúa ofrecer a terceros capacidades excedentarias no utilizadas para su propia IA.

La oferta podría abarcar tanto potencia de cómputo como una arquitectura comparable a la de Amazon Web Services (AWS), filial de Amazon y principal proveedor en la nube del mundo.

Al diversificarse de esta manera, Meta seguiría el ejemplo de SpaceX, que recientemente decidió alquilar parte de sus centros de datos a otros grandes actores de la IA: Anthropic, Google y la start-up Reflecion AI.