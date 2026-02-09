Meta y Alphabet "crearon adicción" en los niños, dice abogado demandante en juicio en EE. UU

Meta y Alphabet "crearon adicción" en los niños, afirmó el lunes el abogado de la parte demandante en el inicio de un histórico juicio en un tribunal de California sobre los efectos de las redes sociales en los menores.

"Este caso trata de dos de las corporaciones más ricas de la historia que han diseñado la adicción en los cerebros de los niños", dijo al jurado en su declaración inicial el abogado demandante, Mark Lanier, en este caso que sienta en el banquillo a dos de las empresas matrices de varias de las redes sociales más populares.

El juicio en Los Ángeles, ante la jueza Carolyn Kuhl, se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años, identificada con las iniciales K.G.M., que sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.