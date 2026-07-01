México en el Azteca, una cita monumental al alcance de la mano para Inglaterra

Nada más y nada menos que retar a México en el Estadio Azteca en octavos del Mundial es el premio que espera a Inglaterra si cumple la lógica ante República Democrática del Congo, el miércoles en Atlanta, con el coanfitrión EE.UU. citado con Bosnia-Herzegovina en San Francisco.

Dos de las potencias europeas que aspiraban a la corona, Alemania y Países Bajos (derrotadas el lunes en los penales por Paraguay y Marruecos, respectivamente), ya han sido eliminadas: Inglaterra no quiere ser la tercera.

Los Tres Leones están más convencidos que nunca de que pueden acabar con 60 años de sequía en los Mundiales y levantar el próximo 19 de julio en el MetLife de las afueras de Nueva York la copa que se resiste desde 1966, la edición que jugaron como locales.

"Siento que es un privilegio estar en estas situaciones. Creo que simplemente podemos aceptarlo, somos los favoritos contra la RD Congo", dijo el seleccionador Thomas Tuchel en la conferencia de prensa de la víspera.

"Jugamos contra nuestras propias expectativas, esperamos de nosotros mismos llegar más lejos que los dieciseisavos de final, así son las cosas", admitió. "Así que ¿por qué nuestros aficionados no habrían de esperarlo?".

- Problemas en defensa -

El camino es aún largo. Para empezar, RD Congo este miércoles en Atlanta. "Respetamos al rival, conocemos su calidad", recalcó Tuchel sobre el equipo africano, que en la fase de grupos le arañó un empate 0-0 a Portugal, cayó por 1-0 ante Colombia y venció a Uzbekistán por 3-1.

Si en ataque los ingleses están cumpliendo con lo esperado, gracias sobre todo a sus dos estrellas, Harry Kane y Jude Bellingham, el problema está en la defensa, especialmente en el lateral derecho, donde el dueño del puesto, Reece James, está lesionado.

El que debía ser su sustituto, Tino Livramento, también cayó antes incluso de la cita y Tuchel decidió llamar a un sexto central como Trevoh Chalobah antes que al jugador del Real Madrid Trent Alexander-Arnold.

- Presión para los ingleses -

Sin olvidar que el técnico germano también renunció a talento al no convocar a Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White, por lo que a Tuchel le esperan fuertes reproches en caso de no llegar al final.

RD Congo llega a la cita sin ninguna presión: "No tenemos mucho que perder, pero también es una fuente de motivación (...) La presión está sobre la selección de Inglaterra. Ellos necesitan seguir avanzando hacia sus objetivos", declaró su seleccionador, el francés Sébastien Desabre.

El premio para el ganador será desafiar a México en el Azteca, donde el Tri derrotó a Ecuador el martes (2-0) y mantuvo su invicto en Mundiales en el coloso de la capital.

Pero ingleses y congoleños ya tendrán tiempo de pensar en ello.

Con dos de los tres coorganizadores, México y Canadá, que ya han logrado sacar boleto para octavos, este miércoles le toca el turno a EE.UU., contra Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, California.

- Vuelta de Pulisic a la titularidad -

El Team USA ha perdido sus últimos 10 partidos consecutivos contra selecciones europeas, en una lamentable racha sin victorias que se prolonga desde hace cinco años, pero su seleccionador, el argentino Mauricio Pochettino no cree en maleficios y lo calificó de "coincidencia".

"Tenemos una buena oportunidad para pelear contra la historia, no solo contra Bosnia-Herzegovina, sino contra los últimos cinco años", declaró el DT sobre lo que considera "otro desafío".

EE.UU. es claro favorito, sobre todo tras recuperar a su estrella Christian Pulisic, ya listo para ser titular tras sentir unas molestias en el debut contra Paraguay.

La otra eliminatoria que se jugará este miércoles es la que tiene un favorito menos claro ya que Bélgica ha decepcionado hasta ahora y no sería una gran sorpresa que la Senegal de Sadio Mané echase del torneo a los Diablos Rojos.

A la espera de lo que depare la jornada, el Mundial sigue impresionado con la exhibición de Francia el martes, un 3-0 a Suecia que pudo ser mucho más abultado con el show de dos de sus estrellas, Kylian Mbappé y Michael Olise.