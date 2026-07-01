Noticias de SNAP hoy: el estado que bloquea la compra de ciertos alimentos desde el 1° de julio

El estado de Arkansas avanza desde el miércoles 1° de julio con una restricción al uso del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar dulces, gaseosas y otros productos azucarados. La decisión se aplicará pese a que una jueza federal anuló la aprobación de proyectos similares en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y West Virginia.

Cambios desde el 1° de julio para quienes reciben SNAP en Arkansas

Según indica el sitio web oficial, la nueva regla impedirá usar la ayuda alimentaria para adquirir determinados productos azucarados. El SNAP entrega una asignación mensual a familias de bajos ingresos para la compra de alimentos.

Los beneficiarios de SNAP en Arkansas ya no podrán usar la ayuda alimentaria para adquirir golosinas, sodas y otros productos con alto contenido de azúcar Magnific

Arkansas recibió una autorización federal para limitar ciertas compras dentro del sistema. El estado preparó dos herramientas para la implementación

Por un lado, contrató a un proveedor externo para crear una lista de artículos prohibidos destinada a los comercios. Además, desarrolló una aplicación para que los beneficiarios consulten qué productos están habilitados.

El argumento sanitario detrás de los cambios de Arkansas sobre SNAP

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders recordó el cambio el lunes 29 de junio y lo vinculó con la necesidad de combatir una “epidemia de enfermedades crónicas” en Estados Unidos. En ese marco, mencionó altas tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas, según Associated Press.

Sanders planteó que el estado enfrentaba una contradicción: por un lado, permitía comprar refrescos y dulces con SNAP a través del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas; por otro, Medicaid cubre tratamientos por enfermedades que esos productos “pueden ayudar a crear”. Por eso, afirmó que Arkansas avanzará “a toda velocidad” sobre este tema.

La oficina de la gobernadora citó una investigación de la Universidad de Stanford, según la cual limitar la compra de bebidas azucaradas con cupones alimentarios podría reducir tasas de obesidad y diabetes tipo 2.

Arkansas avanzó en esta dirección e implementó las nuevas normas alimentarias a partir del 1° de julio a pesar de que recientemente la jueza federal Amy Berman Jackson determinó que restricciones similares en otras jurisdicciones violan la ley federal. Sin embargo, por el momento el estado puede avanzar con el cambio de regla.

Dudas sobre cómo impactará el cambio de SNAP en los comercios de Arkansas

La aplicación del nuevo criterio implicará modificaciones y controles para los negocios que aceptan SNAP. Steve Goode, director ejecutivo de la Asociación de Comerciantes Minoristas y Tiendas de Comestibles de Arkansas, dijo a ABC News que no podía estimar qué tan preparados están los locales para aplicar los cambios esta semana.

La medida avanza pese a un fallo federal que frenó restricciones similares en otros cinco estados Magnific

Goode explicó que el uso de estos cupones en el comercio minorista “ha sido el mismo durante años” y calificó el ajuste como un “gran cambio”. También señaló que algunos miembros de la asociación con tiendas en otros lugares ya atravesaron procesos similares y obtuvieron resultados aceptables.

La modificación se enmarca en la campaña Make America Healthy Again. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., del gobierno federal, alentaron a los estados a reducir el universo de productos adquiribles con ayuda alimentaria, según consignó Associated Press.