Encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela: “He visto el tamaño de este desastre, es devastador”
John Barrett solicitó ayuda humanitaria tras los sismos; la NASA calculó 58.870 edificios afectados a escala regional
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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, llegó en abril al territorio del país sudamericano para avanzar con las relaciones diplomáticas, y el pasado 24 de junio fue testigo presencial de los terremotos que azotaron la región. En una entrevista reciente, afirmó que vio con sus propios ojos “el tamaño de este desastre”, y describió el escenario como “devastador”.
John Barrett describe el impacto de los terremotos en Venezuela
El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela. En aquel escenario, Barrett constató personalmente las consecuencias. “Ayer he visto con mis propios ojos el tamaño de este desastre. El escenario es devastador”, relató en diálogo con N+ Univision.
El funcionario, originario de California, observó a lo largo de su vida otros sismos en su tierra natal, pero aseguró que ninguno se compara con el desastre ocurrido en el país latinoamericano. “Es el terremoto más grande en Venezuela en 100 años. Este fue diferente a todo lo que he visto”, afirmó.
Luego, se refirió al apoyo del gobierno de Estados Unidos y sostuvo que la respuesta fue “masiva, enorme, sin precedentes y rápida”. En ese sentido, agregó que ahora el enfoque de la administración del presidente Donald Trump está en salvar vidas.
Designado por el secretario de Estado, Marco Rubio, Barrett reemplazó en el cargo a Laura Dogu a mediados de abril, y desde entonces permanece en Venezuela. Miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de EE.UU., antes de aceptar su nuevo puesto se desempeñaba como encargado de negocios en Guatemala desde el 21 de enero de 2026, según su perfil oficial de la embajada estadounidense en ese país.
Ayuda de EE.UU. a Venezuela: equipos de rescate, fondos y asistencia humanitaria
Ante las consecuencias que dejaron los terremotos en Venezuela, el gobierno de Trump envió cuatro equipos de asistencia, entre los que se encuentran el equipo internacional USAR, conocido como USA-2, de Los Ángeles, y el Grupo de Trabajo 1 de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia (VA-TF1), también conocido como USA-01.
“Ese aeropuerto nunca estuvo tan activo como ahora. Lo he visto con mis propios ojos, estamos brindando todo tipo de recursos: medicina, refugio, hay mucha necesidad”, añadió Barrett.
Asimismo, el funcionario sostuvo que la participación de Estados Unidos es esencial, junto con la colaboración de otras naciones. “Estamos aquí con más de 20 países que brindan asistencia. Tenemos cuatro equipos de élite de búsqueda y rescate de EE.UU., y estamos liderando el proceso”, aseguró.
En un comunicado emitido en su sitio web oficial el jueves 25 de junio, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) anunció un envío de 150 millones de dólares a Venezuela a través de sus socios distribuidos de la siguiente forma:
- US$50 millones en nuevas subvenciones bilaterales a socios sobre el terreno, entre ellos World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.
- US$100 millones para el fondo común de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Venezuela.
Respecto a la colaboración con el gobierno local, el encargado de negocios de EE.UU. elogió la relación con la administración de Delcy Rodríguez. “He visto antes del terremoto un compromiso de este gobierno interino de trabajar con nosotros. Después, no ha cambiado, ha incrementado el compromiso de ellos. Estamos trabajando hombro a hombro”, afirmó.
Terremotos en Venezuela: muertos, desaparecidos y edificios dañados según Reuters y NASA
Las consecuencias del doble evento sísmico del 24 de junio, con epicentro a unos 160 km (100 millas) al oeste de Caracas, aún son evaluadas por las autoridades. Los últimos informes oficiales reportan al menos 1750 muertos y miles de heridos. Además, cerca de 16.000 personas perdieron su hogar, y más de 40.000 permanecen desaparecidas, según consignó Reuters.
Una estimación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) situó en 58.870 el número de edificios que resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada. Para su análisis, utilizó el radar del satélite Sentinel-1.
Además, las autoridades también se centran en el trabajo posterior a la catástrofe. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitó mediante un comunicado oficial US$50 millones para proporcionar ayuda alimentaria de emergencia a hasta 500 mil personas durante los próximos tres meses.
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