México inauguró el vagón de 16avos, Brasil necesita un festín ante Haití

Éxtasis en Guadalajara. México se convirtió en el primer país en pisar los dieciseisavos de su Mundial al batir el jueves a Corea del Sur con un regalo del arquero surcoreano Kim Seung-gyu y un milagro de Raúl Rangel, en una segunda jornada en la que Brasil busca el viernes renacer ante Haití

La victoria tenía doble premio en Guadalajara: billete para la segunda ronda y primer puesto del Grupo A tras el empate antes en Atlanta entre Sudáfrica y República Checa (1-1)

Y los dos arqueros quedarán en el recuerdo. Kim Seung-gyu como el villano con un error en la salida que entregó el gol en bandeja para Luis Romo y Rangel como el héroe con una doble parada, la segunda prácticamente un milagro al atajar el balón desde el suelo

Tras su intervención en la recta final, fiesta grande en México: dos victorias y el Tri está en el lugar soñado antes de tiempo

También anfitrión, Canadá dio un paso de gigante hacia la segunda fase al golear 6-0 a Catar, su primer triunfo en la historia del torneo, con sabor agridulce al perder al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión

Fue un día de goles en el Mundial. También en el Grupo B, Suiza endosó un 4-1 a Bosnia y roza el pase

Rivales en la tercera fecha, el equipo helvético y el norteamericano suman ambos cuatro puntos, por lo que su duelo será una final por el primer puesto

- Neymar se queda en Nueva Jersey -

La pentacampeona mundial Brasil, que empató 1-1 ante Marruecos en su debut en la competición, tiene una ocasión de redimirse con un festival de goles ante la humilde Haití el viernes (00.30 GMT del sábado) en Filadelfia en el cierre de la segunda jornada del Grupo C

De nuevo no contará con la leyenda Neymar, que se queda en Nueva Jersey, donde se concentra su equipo, para continuar su recuperación de una lesión en la pantorrilla derecha

Tras los empates de España y Portugal frente a las modestas Cabo Verde (0-0) y RD Congo (1-1), a Brasil no le conviene confiarse ante un equipo haitiano que regresó al Mundial por primera vez desde Alemania Federal 1974 con una derrota honrosa por 1-0 frente a Escocia

"Tienes que ser resiliente cuando las cosas no salen bien, no tienes que bajar los brazos cuando las cosas no salen bien, y creo que el equipo es resiliente y va a mejorar", señaló su seleccionador, Carlo Ancelotti

Además, Marruecos y Escocia medirán fuerzas en Boston unas horas antes (22.00 GMT)

- Paraguay, bajo presión -

El viernes también se disputará la segunda jornada del Grupo D con un duelo de necesidades entre Paraguay y Turquía, derrotadas en su entrada en liza

Los otomanos perdieron 2-0 ante Australia y Paraguay fue goleada 4-1 por Estados Unidos

Se medirán en el Levi's Stadium de Santa Clara (03.00 GMT del sábado), en la Bahía de San Francisco, conscientes de que un nuevo tropiezo podría ser fatal, aunque en la presente edición del Mundial clasifican las ocho mejores terceros de los 12 grupos

En Paraguay, bajo presión tras la goleada inicial ante el Team USA, su seleccionador, Gustavo Alfaro, salió en defensa de su tropa

"A mí, péguenme. Yo no tengo ningún problema. Estoy acostumbrado y yo lo disfruto, porque es un reto", señaló como forma de restar presión a sus jugadores

Australia y Estados Unidos, sorprendentes líderes de la llave D, pelearán por una segunda victoria que les podría clasificar a dieciseisavos desde esta segunda jornada en Seattle (19.00 GMT)