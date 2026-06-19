Noticias de Filadelfia, hoy: el ICE confirma operativos por el partido de Brasil en el Mundial 2026

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio en Filadelfia para disputar la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. La histórica ciudad ubicada en Pensilvania forma parte de los operativos de seguridad que anunció el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para cada partido ante la llegada de miles de turistas.

ICE en Filadelfia durante el Mundial 2026: qué se sabe sobre el despliegue federal

En el marco de la organización de la Copa del Mundo, las autoridades despejaron dudas sobre la actuación del ICE en las sedes anfitrionas.

De acuerdo con declaraciones del “zar de la frontera”, Tom Homan, en CBS News, la intervención de la agencia se limitará a criterios de “seguridad nacional” para proteger tanto a los deportistas como a los visitantes.

El funcionario descartó que se efectúen redadas migratorias masivas en el interior o en los alrededores del estadio durante los partidos. Sin embargo, advirtió que los agentes actuarán si ocurre algún suceso vinculado con personas con órdenes de captura por delitos graves.

De todas formas, Homan reconoció que el foco no estará puesto en perseguir a los individuos por sus situaciones administrativas o legales en el país norteamericano.

Qué tareas realizarán el ICE, HSI y la CBP durante los partidos del Mundial 2026

La estrategia de seguridad, similar a la aplicada en otros eventos masivos de gran escala como el Super Bowl, prioriza la respuesta ante actividades criminales específicas.

Según detalló el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, los agentes se concentrarán en la desarticulación de mercados ilícitos vinculados al torneo.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

En ese sentido, entre los objetivos prioritarios del despliegue se encuentran:

La detección y el decomiso de productos apócrifos y mercancías falsificadas.

y mercancías falsificadas. El combate a la reventa y comercialización ilegal de entradas .

. La identificación de redes dedicadas al tráfico de estupefacientes que utilizan las rutas de transporte de la región.

Filadelfia ofrece talleres sobre derechos ante posibles encuentros con el ICE

Frente al despliegue de seguridad federal, líderes comunitarios y defensores de los derechos de los inmigrantes en Filadelfia organizaron sesiones informativas para orientar a los residentes. De acuerdo con Telemundo 62, estas jornadas, denominadas talleres “ICE OUT”, se desarrollaron el 4 y 8 de junio con el propósito de instruir a la ciudadanía sobre sus derechos constitucionales básicos.

En ese marco, la concejal Rue Landau subrayó la importancia de estos espacios para garantizar que tanto residentes como visitantes se sientan seguros durante la Copa del Mundo.

Por su parte, Heidi Roux, representante de la Pennsylvania Immigration Coalition, enfatizó que toda persona presente en el territorio posee derechos fundamentales, independientemente de su estatus migratorio.

“Creo que es algo importante que vamos a compartir con la gente, aunque sea lo más básico, que lo que muchos no saben es que no importa su estatus en este país. Solo estar presente en los Estados Unidos nos da derechos humanos y derechos bajo la Constitución”, exclamó Roux en ese entonces a Telemundo.

Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: horario ET, estadio y TV en Estados Unidos

Después de igualar 1-1 con Marruecos en el debut, la Verdeamarela buscará su primer triunfo en el Mundial 2026 contra los haitianos, que vienen de caer 1-0 ante Escocia en el estreno. El encuentro se disputará desde las 20.30 hs (hora local) en el Filadelfia Stadium, denominado así especialmente para el certamen internacional.

Brasil vs. Haití se jugará el viernes 19 de junio a las 21 hs (hora del Este) en Filadelfia Imagen generada con IA

El duelo será dirigido por el árbitro español Alejandro José Hernández Hernández. Por su parte, se podrá ver en vivo a través de las transmisiones en español de Telemundo y en inglés de FOX.