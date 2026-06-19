México y Corea del Sur se abrazan en el Koreatown de Los Ángeles

Una marea verde descendió en el Koreatown de Los Ángeles la tarde del jueves, horas antes del partido entre México y Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Pero lejos de haber rivalidad, la visita fue recibida con los brazos abiertos.

"¡Viva México cabrones", gritó Luis Rodríguez vistiendo la camiseta del Tri, pero a pesar del entusiasmo patriótico, este estudiante de 21 años tomó un sorbo de soju coreano y confesó que más que por México, aupaba por la fiesta.

No estaba solo.

Miles de personas se agolparon en el Parque Internacional Seúl, en el corazón del Koreatown, donde dos enormes pantallas transmitieron el juego que enfrentaba a dos de las mayores comunidades inmigrantes de Los Ángeles, dándole un toque muy local al partido.

"Muchos coreanos y mexicanos tienen la misma historia aquí en Los Ángeles", explicó Riley Ortiz, quien vino con dos amigos a respaldar al México de sus padres, pero que siente mucho aprecio por la cultura coreana.

"Quería apoyar a los dos", sonrió.

El tráfico estaba paralizado en Koreatown, y sus calles desbordadas una hora antes del partido.

La parrilla coreana y las salchichas con verduras se dividían amigablemente las aceras, así como el tequila y el soju.

- Tequila y soju -

En el Parque Internacional Seúl, donde no cabía un alfiler, apenas los himnos sonaron una voz en los parlantes aclaró las reglas de la transmisión pública: "En vez de abuchear al equipo contrario, lo tratamos con respeto". En español agregó: "Esto es LA, diferentes culturas, una celebración".

Aunque las camisetas rojas no igualaban la avalancha verde, Jorge Cruz, un vendedor ambulante, dijo que los Hello Kitty con el uniforme coreano se vendían mucho más que los que vestían el Tri.

"Corea y México es el mejor partido para Los Ángeles", dijo Greg Song, un coreano-estadounidense que camino al parque se hizo amigo de Jip Sung y Kevin Erazo, juntando camisetas y banderas.

"Esto es un ejemplo de lo unidos que somos. Nos conocimos, comenzamos a hablar y conectamos. ¡Eso dice mucho!".

A su lado, Jip Sung, blandiendo las dos banderas, dijo estar listo para apoyar los dos países.

"Soy coreano coreano, pero tengo muchos amigos mexicanos aquí y hay latinas guapas, así que voy por México", agregó haciendo a sus nuevos amigos estallar de risa.

Aunque todos estaban con los ojos en la pantalla, era difícil saber quién amenazaba en el gramado: la gente aplaudía a ambos equipos.

"¿Ves la vibra aquí?", dijo Christian Lara, de raíces mexicanas, que vino con su novia, Stella Kim.

"Estamos apoyándonos unos a los otros", dijo con su camiseta tricolor.

Kim confesó que le daría alegría ver a su selección coreana ganar. "Pero honestamente, estaré feliz no importa qué pase".

Cuando México abrió el marcador, Kim parecía desilusionada, pero enseguida abrazó a Lara, que celebraba a su lado.