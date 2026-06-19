Trabajo ahora en EE.UU.: la CBP busca recién graduados para puestos federales en todo el país

En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recordó a los jóvenes que se preparan para unirse al mundo laboral que constantemente está en busca de nuevos miembros. La agencia enfatizó que actualmente ofrece diversos incentivos y oportunidades de trabajo en todo el país norteamericano.

Cómo postularse a un puesto de trabajo en la CBP como recién graduado

En el portal web de la CBP se explica que la agencia recluta personal activamente tanto para puestos policiales como no policiales y que ofrece vacantes para posiciones de nivel inicial y avanzado con diversos requisitos de educación y experiencia.

Para buscar oportunidades y obtener información adicional acerca de las vacantes disponibles y los requisitos, los recién graduados pueden registrarse en la página de internet de la Red de talentos de la CBP, a través de la cual podrán contactar a un reclutador.

Los incentivos que ofrece la CBP para nuevos empleados

La CBP afirma que ofrece diversas ventajas a sus empleados, como oportunidades según la trayectoria profesional, salarios competitivos, beneficios, desarrollo y aprendizaje. En ese sentido, en su portal web de carreras compartió cuáles son los incentivos que ofrece a nuevos empleados en las distintas agencias a su cargo:

Patrulla Fronteriza . Los nuevos agentes reciben hasta US$20.000 en incentivos por capacitación y hasta US$40.000 por continuar.

. Los nuevos agentes reciben hasta en incentivos por capacitación y hasta por continuar. Oficina de Operaciones de Campo . Los nuevos agentes reciben hasta US$60.000 en incentivos.

. Los nuevos agentes reciben hasta en incentivos. Operaciones Aéreas y Marítimas. Los nuevos agentes reciben hasta US$10.000 y hasta un 25% de su salario en incentivos.

Los nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza reciben hasta US$60.00 en incentivos Senior Airman Devlin Bishop - Dept. of Defense

La agencia aclaró que los beneficios están disponibles para los nuevos miembros, pero no están garantizados ya que dependen de la disponibilidad de fondos y están sujetos a requisitos de elegibilidad. En ese sentido, los montos y los plazos de pago pueden modificarse o dejar de ofrecerse en cualquier momento.

Cuánto gana un agente de la CBP

El salario de un oficial de la CBP varía en función de distintos factores, por ejemplo, la agencia para la que se trabaja, el nivel de experiencia, los años de servicio y la ubicación. Como ejemplo, estos son los salarios anuales para miembros de la Patrulla Fronteriza:

Nivel GL-5: salario base US$42.490.

Nivel GL-7: salario base US$48.371.

Nivel GL-9: salario base US$53.945.

Nivel GS-11: salario base US$63.163.

Nivel GS-12: salario base US$75.706.

La CBP ofrece vacantes para diversos puestos a lo largo de todo el país norteamericano CBP

En todos los casos, los agentes tienen la oportunidad de aumentar su sueldo por horas extras y diversos incentivos, como premios por desempeño. Más allá del salario, la entidad destaca algunos beneficios que ofrece a sus empleados, entre ellos:

De 13 a 26 días de vacaciones anuales.

11 días festivos federales.

20 días de permiso familiar.

13 días de baja por enfermedad al año.

Oportunidades de formación remunerada.

Programa de asistencia para la matrícula a través del cual se reembolsan los gastos de educación postsecundaria que se realicen fuera del horario laboral.

Programa de beneficios de salud para empleados federales.

Programa de seguro dental y de la vista.

Programa federal de cuentas de gastos flexibles.

Programa federal de seguro de cuidados a largo plazo.

Plan de ahorro para la jubilación.

Seguridad social.

Requisitos para comenzar a trabajar en la CBP

Es necesario ponerse en contacto directamente con un reclutador de la CBP para conocer los requisitos y el perfil específico según el puesto de interés. Sin embargo, de manera general, se debe cumplir con lo siguiente: