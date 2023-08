escuchar

Los atractivos turísticos de Miami, que millones de visitantes disfrutan al año, en conjunto con su estilo de vida y un clima cálido, son un imán para nuevos residentes que se mudan desde otras zonas de Estados Unidos. Sin embargo, la famosa ciudad del sur de Florida tiene otro aspecto para presumir ante el mundo, dado que apareció entre las metrópolis más seguras de ese país, según una encuesta.

A través de una investigación sobre la percepción ciudadana, la prestigiosa encuestadora Gallup profundizó en la opinión de los residentes de las 16 ciudades más grandes del país sobre la seguridad en su comunidad. Los resultados fueron reveladores.

En los últimos años, la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad en Miami ha mejorado considerablemente Nick Rickert / Unsplash

Uno de los aspectos más destacados del estudio fue que, por primera vez en la encuesta, Miami apareció con una opinión favorable de la mayoría de los residentes (59%), un logro histórico si se considera que, en 1990, solo el 17% de los encuestados consideraba que la ciudad era segura. En 2006, aproximadamente uno de cada tres (38%) se sentía protegido.

El aumento constante en la percepción de seguridad de Miami está a la par de los esfuerzos continuos de las autoridades para crear un ambiente acogedor, tanto para los residentes como para que los millones de visitantes que reciben cada año se sientan bienvenidos.

En la presentación de resultados, Gallup explicó que no identificó diferencias significativas en las respuestas por el género o edad de los encuestados, ni por nivel de ingresos, pero sí fue revelador que la afiliación política de los adultos estadounidenses tuvo un impacto significativo sobre sus respuestas. Miami fue una de las pocas ciudades que contó con el apoyo bipartidista, ya que la mayoría de los demócratas y republicanos consideraron que la ciudad era segura.

La pregunta en la que se basó la encuesta fue: “Pensando ahora en algunas grandes ciudades, tanto las que has visitado como las que nunca has visitado, por lo que sabes y has leído, ¿consideras que cada una de las siguientes ciudades es segura para vivir o visitar, o no?”.

Un estudio reveló que las personas perciben a Miami como una ciudad segura Miami Police Department / Facebook

No todas las ciudades tuvieron la suerte de Miami

Al comparar los resultados más recientes con los datos de 2006, hubo optimismo, dado que en aquel entonces solo nueve de las ciudades de EE.UU. eran consideradas seguras y en la actualidad esa cifra subió a 11. Sin embargo, en ese mismo período otras urbes tuvieron un declive en sus calificaciones en seguridad, tal es el caso de San Francisco, California; Minneapolis, Minnesota y Seattle, Washington, donde los habitantes experimentaron aumentos en la criminalidad en los últimos años, lo que influyó en la percepción pública.

En 2023, las ciudades de Dallas, Texas, y Boston, Massachusetts, encabezan el ranking de las más seguras para vivir o visitar, con 74 y 72% respectivamente de opiniones favorables. En tanto que las calificaciones más bajas son para Detroit, Michigan (26%) y Chicago, Illinois (27%).

“Mientras que Dallas y Boston disfrutaron sistemáticamente de buenas calificaciones en materia de seguridad a lo largo de las tendencias reportadas por Gallup, Chicago no destacó desde principios de la década de los 2000 y Detroit nunca ha sido considerada segura por una mayoría”, señaló el reporte de los expertos en opinión pública.

