Una mujer fue estafada con 1000 dólares al comprar, en línea, lo que creía que era un perro bulldog francés. Sin embargo, cuando recibió a su mascota, se dio cuenta de que en realidad se trataba de una cruza de pug con la raza que originalmente quería. No solo eso, sino que el color del animal era totalmente diferente. Si bien lo adoptó como parte de su familia y demostró amarlo sin importar sus características físicas, decidió exponer lo ocurrido en redes sociales para evitar que más gente pase por lo mismo.

“Cuando compras un perro en línea y te estafan”, fue la descripción con la que la joven (@crystalchas en Tiktok) publicó su video. Según lo que expuso, ya tenía todo listo para que le entregaran a su can: la comida especial, una cama acorde a su tamaño y hasta algunos juguetes. Estaba emocionada por darle la bienvenida a su cachorro marrón claro.

No obstante, cuando se lo enviaron, vio que era totalmente negro y con una fisonomía un poco diferente a la que esperaba. Enseguida se sintió indignada ante el engaño del que había sido víctima y se expresó acerca del vendedor: “Espero que esta persona se golpee el dedo del pie con la mesa de la cocina”. No dijo el nombre de la tienda en la que lo compró, solo especificó que lo hizo a través de las plataformas digitales, algo que no fue visto con buenos ojos por parte de la comunidad virtual.

Una tiktoker mostró cómo la estafaron al comprar un perro en línea

Su caso de inmediato generó furor y gracias a eso la tiktoker recibió decenas de comentarios al respecto: “Hubieras adoptado, no comprado”; “Francamente, tu perro se ve mejor que un Frenchy, porque el hocico es un poco más largo”; “No sé cómo la gente cae en estas estafas cuando hay tantas advertencias e historias de terror por ahí”. También hubo quienes le contaron sus propias experiencias: “Compré un cachorro en línea por US$600, tenía parvovirus y falleció un día después. Ten cuidado”.

Casos similares

Algo parecido sucedió meses atrás con una mujer de Los Ángeles, California, que compró un cachorro en la frontera de EE.UU. y México y también la estafaron. La usuaria @issafablife subió un video a TikTok para contar que pagó US$50 por un perro de raza pomerania, pero cuando este creció se dio cuenta de que realmente era un husky. “No puedo creer que me mintieron”, expresó entonces. En las imágenes se observa cómo al principio besa al cachorro y se muestra feliz a su lado, mientras le da la bienvenida a su nuevo hogar. En otro fragmento de la grabación aparece el perro de gran tamaño, con una mirada penetrante y pelaje abundante.

Una mujer mostró cómo su perro presuntamente de raza pomerania se convirtió en un husky

También está la historia de @princessfarihaahmed, quien vivió un engaño por parte de un vendedor en Texas. Ella pensó que había adquirido un perro normal y pequeño, pero con el pasar del tiempo vio que era un lobo auténtico. Su mascota creció tanto, que cuando se paraba en dos patas llegaba a medir lo mismo que un adulto. En esa ocasión la comunidad virtual incluso le advirtió que en muchos estados del territorio norteamericano era ilegal tener un animal de ese tipo y la instaron a consultar si en el suyo estaba permitido.

Una mujer se volvió viral por mostrar la evolución de su cachorro a perro lobo

