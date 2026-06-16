"Miedo no hay", dice el DT de RD Congo antes del duelo con Portugal de Cristiano Ronaldo

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sebastian Desabre, dijo el martes que su equipo está ilusionado y sin miedo para enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a quien esperan neutralizar de manera colectiva.

"Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen fútbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado", aseguró en conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles en el Houston Stadium de Texas, en la apertura del Grupo K.

Desabre aclaró que no tiene estrategias individuales para neutralizar al "Comandante", la estrella del equipo, o para el cerebral Vitinha del Psg.

"Creo que aquí se necesita un trabajo colectivo. No se trata solo de Cristiano Ronaldo. Por supuesto, es decisivo, es muy influyente en su juego. Probablemente sea uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero intentaremos enfrentarlo colectivamente. Es un verdadero desafío para nuestros defensas en las jugadas a balón parado, es donde él es el mejor", consideró.

"Pero no nos estamos centrando solo en un jugador. Creo que sería un problema si solo hiciéramos eso, porque hay mucha fuerza y muchos jugadores diferentes, y por eso es tan emocionante para nosotros. Nos emociona ver cómo le irá a mi equipo mañana", agregó.

Dijo ser consciente que enfrenta a una de las mejores selecciones del mundo y de la capacidad goleadora de CR7. "Le deseo mucha suerte, espero que anote goles, pero no contra nosotros", sostuvo.

Desabre dijo contar con toda su plantilla disponible, que asume la presión que reporta un primer duelo, al volver a una Copa del Mundo después de 52 años.

"Quiero que mi equipo juegue, vamos a asumir riesgos en la justa medida. Tenemos jugadores muy buenos con diferentes perfiles que podríamos alinear".

"Creo que podemos superar su barrera defensiva, se trata de un equilibrio de poder colectivo. Tenemos distintos perfiles, variedades, opciones de juego y creo que tendrán la pelota, es un buen equipo, está acostumbrado a dominar el balón y estamos preparados", comentó.

El DT francés contó que el equipo se entristeció al saber que el brote de ébola en el país complicó la posibilidad de que sus hinchas pudieran viajar a acompañarlos en Estados Unidos, pero "intentaremos que nos vean y darles una alegría".