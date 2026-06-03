Actualizaciones recientes de la Corte Suprema: nacionalidad por nacimiento y leyes migratorias en junio 2026

La Corte Suprema de Estados Unidos afronta las últimas semanas de su actual período de sesiones con diversas decisiones pendientes antes de que concluya junio. Entre los casos más relevantes, figuran los relacionados con la ciudadanía por nacimiento, las protecciones migratorias temporales y distintas medidas adoptadas por el gobierno federal.

Ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: el caso clave que analiza la Corte Suprema

Según informó CNN, la administración de Donald Trump participa en 25 de los 26 casos que aún esperan una resolución. Las decisiones que se conocerán durante las próximas semanas abarcan temas migratorios, electorales, regulatorios y de derechos civiles.

Uno de los casos más esperados está relacionado con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump durante su primer día de regreso a la Casa Blanca. La medida busca restringir la ciudadanía por nacimiento para algunos niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes.

La orden establece que las agencias federales no emitan determinados documentos oficiales, incluidos pasaportes, a personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o se encuentren bajo determinados estatus temporales.

El caso reactivó el debate sobre la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, que establece las bases de la ciudadanía estadounidense. La discusión también involucra el precedente fijado por la Corte Suprema en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark de 1898. En esa decisión, el tribunal determinó que las personas nacidas en territorio estadounidense están protegidas por la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, salvo excepciones limitadas.

Durante los argumentos orales celebrados en abril, el procurador general D. John Sauer defendió la posición del Gobierno y cuestionó la interpretación vigente sobre la ciudadanía por nacimiento.

Durante la audiencia, Sauer afirmó: “8000 millones de personas están a un solo vuelo de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense”. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió: “Bueno, es un mundo nuevo. Pero la Constitución sigue siendo la misma”.

Trump también se refirió públicamente al caso en un mensaje en redes sociales publicado en mayo, donde cuestionó la jurisprudencia vigente sobre ciudadanía por nacimiento.

Un bebé nacido en Estados Unidos de padres extranjeros puede ser ciudadano estadounidense por nacimiento, pero también puede obtener la nacionalidad de sus padres Freepik

Armas, deporte trans y boletas por correo: los fallos pendientes de la Corte Suprema

Otro de los casos pendientes está vinculado al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias.

La controversia se centra en las protecciones que benefician a aproximadamente 350 mil ciudadanos haitianos y cerca de 6000 ciudadanos sirios. La Corte deberá pronunciarse sobre el alcance de las facultades del gobierno federal para modificar o eliminar determinadas protecciones temporales contra la deportación.

Especialistas citados por CNN señalan que el criterio que adopte el tribunal podría influir en otros programas migratorios similares que alcanzan a una población considerablemente mayor en todo el país.

La Corte Suprema de Estados Unidos deberá resolver varios casos relacionados con inmigración antes del cierre de su período de sesiones. (Foto: Archivo) (AP foto/ Patrick Semansky) Patrick Semansky - AP

Otros casos que la Corte Suprema resolverá antes de fin de junio en EE.UU.

Además de los expedientes migratorios, los magistrados tienen pendientes decisiones sobre temas vinculados al funcionamiento del gobierno federal, derechos civiles, regulación de armas y procesos electorales.

Uno de los casos analiza si el presidente puede remover funcionarios de organismos independientes antes de que finalicen sus mandatos. Entre las disputas que llegaron al tribunal aparecen las relacionadas con Lisa Cook, integrante de la Reserva Federal, y Rebecca Slaughter, miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

La Corte también estudia leyes aprobadas en Idaho y West Virginia que prohíben a las niñas transgénero competir en equipos deportivos femeninos escolares. Los jueces deberán determinar si esas normas son compatibles con la Constitución y con el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas.

Otro expediente examina una ley federal que impide la posesión de armas a personas que consumen drogas ilícitas. Además, el tribunal revisa una normativa de Hawái que restringe el porte de armas en determinadas propiedades privadas abiertas al público.

El TPS es uno de los trámites a analizar Fotomontaje realizado con IA

En materia electoral, la Corte analiza una impugnación presentada por sectores republicanos contra las leyes de 14 estados que permiten contabilizar determinadas papeletas enviadas por correo después del día de la elección, siempre que hayan sido emitidas dentro de los plazos establecidos por la legislación correspondiente.

Las resoluciones comenzarán a publicarse durante las próximas semanas y marcarán el cierre del actual período de sesiones de la Corte Suprema, que tradicionalmente concluye a finales de junio.